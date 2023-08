Vor einigen Monaten haben Mediamarkt und Saturn im Rahmen eines Pilotprojekts E-Autos im Abo vertrieben. Das war offenbar so erfolgreich, dass die Elektronikkette nachlegt und das Geschäftsfeld E-Mobility weiter ausbaut. Die ersten E-Autos waren vor einigen Monaten schnell vergriffen - und auch unterm Strich kam die Kooperation mit dem Auto-Abo-Anbieter Like2drive offenbar so gut an, dass die Ingolstädter jetzt mehr in diesem Bereich machen wollen. ...

