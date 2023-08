Kontron hat das Aktienrückkaufprogram/2023 am 4. August 2023 abgeschlossen und insgesamt 539.430 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von18,36 Euro je Aktie erworben, was 0,845 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrug 9,9 Mio. Euro. Die zurückgekauften Aktien sollen für sämtliche zulässige Zwecke, insbesondere für zukünftige Akquisitionen und zur Bedienung von Ansprüchen auf Lieferungen von Aktien unter den Aktienoptionsprogrammen eingesetzt werden, so die Gesellschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...