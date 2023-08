DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 5

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/07.08.2023/15:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 31. Juli 2023 bis einschließlich 6. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 270.000 Stamm- und 45.000 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 31.07.2023 2.863 111,2399 AQUIS (AQEU) 31.07.2023 20.203 111,2326 CBOE Europe (CEUX) 31.07.2023 5.781 111,2393 Turquoise (TQEX) 31.07.2023 6.153 111,3774 Xetra 01.08.2023 7.627 105,8184 AQUIS (AQEU) 01.08.2023 33.038 105,7821 CBOE Europe (CEUX) 01.08.2023 12.920 105,6906 Turquoise (TQEX) 01.08.2023 36.415 105,5585 Xetra 02.08.2023 3.450 104,5631 AQUIS (AQEU) 02.08.2023 25.995 104,6491 CBOE Europe (CEUX) 02.08.2023 10.437 104,5841 Turquoise (TQEX) 02.08.2023 10.118 104,9271 Xetra 03.08.2023 2.350 103,3282 AQUIS (AQEU) 03.08.2023 26.015 103,2288 CBOE Europe (CEUX) 03.08.2023 9.315 103,2125 Turquoise (TQEX) 03.08.2023 22.320 103,2655 Xetra 04.08.2023 1.364 103,7581 AQUIS (AQEU) 04.08.2023 18.705 103,8327 CBOE Europe (CEUX) 04.08.2023 6.195 103,7999 Turquoise (TQEX) 04.08.2023 8.736 103,8597 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 31.07.2023 851 102,6100 AQUIS (AQEU) 31.07.2023 3.164 102,4858 CBOE Europe (CEUX) 31.07.2023 140 102,6643 Turquoise (TQEX) 31.07.2023 3.845 102,5538 Xetra 01.08.2023 386 98,4501 AQUIS (AQEU) 01.08.2023 2.120 99,3139 CBOE Europe (CEUX) 01.08.2023 687 98,7333 Turquoise (TQEX) 01.08.2023 8.807 98,4874 Xetra 02.08.2023 370 98,0847 AQUIS (AQEU) 02.08.2023 1.488 97,7328 CBOE Europe (CEUX) 02.08.2023 204 97,3833 Turquoise (TQEX) 02.08.2023 5.938 97,7437 Xetra 03.08.2023 367 96,6228 AQUIS (AQEU) 03.08.2023 3.051 96,8073 CBOE Europe (CEUX) 03.08.2023 561 96,5182 Turquoise (TQEX) 03.08.2023 8.021 96,8274 Xetra 04.08.2023 125 96,0500 AQUIS (AQEU) 04.08.2023 1.615 96,4979 CBOE Europe (CEUX) 04.08.2023 116 96,7879 Turquoise (TQEX) 04.08.2023 3.144 96,5631 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)

