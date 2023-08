Elon Musk will den Kampf gegen Mark Zuckerberg live auf Twitter beziehungsweise X streamen. Alle Einnahmen sollen an wohltätige Zwecke gehen. Derweil muss Musk das Datum aber noch bestätigen. Im Juni hatten sich Elon Musk und Mark Zuckerberg in einer Serie von Posts auf ihren eigenen Social-Media-Plattformen auf einen Kampf im Käfig geeinigt. Was anfangs wie ein virtueller Scherz schien, nimmt langsam Form an.AnzeigeAnzeige Musk teilte auf seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...