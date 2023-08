NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Montag die Optimisten wieder das Ruder übernommen. Nach der schwachen Vorwoche legten die wichtigsten Indizes zu.

Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,94 Prozent auf 35 393,66 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,67 Prozent auf 4507,95 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,48 Prozent auf 15 348,48 Punkte nach oben.

Die Anleger erhoffen sich von den Verbraucherpreisen am Donnerstag und den Erzeugerpreisen am Freitag weitere Aufschlüsse darüber, ob die US-Notenbank den Leitzins doch noch weiter erhöhen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Am Montag brachte bereits ein Fed-Mitglied weiter steigende Zinsen ins Spiel. Laut Redetext bekräftigte Notenbank-Gouverneurin Michelle Bowman bei einer Veranstaltung, dass eine weitere Erhöhung der Leitzinsen wahrscheinlich notwendig sei, um die Teuerung wieder auf das von der Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent zu drücken. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben, die weitere Zinspolitik allerdings offen gelassen./la/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711