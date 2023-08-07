Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
|Purchases of own shares from July, the 31st to August, the 4th 2023
Name of the
Identity code of the
Day of the
Identity code of the financial
Total daily volume (in
Daily weighted
Market (MIC
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
8/1/2023
FR0014000MR3
5.000
61,4066
XPAR
EUROFINS
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8/2/2023
FR0014000MR3
20.000
59,2109
XPAR
EUROFINS
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8/3/2023
FR0014000MR3
20.000
58,9487
XPAR
EUROFINS
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8/4/2023
FR0014000MR3
20.000
58,5947
XPAR
TOTAL
65.000
59,1095
|Name of the Issuer
|Identity code of the Issuer
|Name of the Broker
|Identity code of the Broker
|Day/Hour of the
transaction (CET)
|Identity code of the
financial instrument
|Price per unit
|Currency
|Quantity
bought
|Identity code
of the Market
|Reference number of the transaction
|Purpose of the buyback
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 09:18:29
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|EUR
93
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|01/08/2023 09:19:45
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61,8400
|EUR
77
|XPAR
|5ES5TUuHT9mTrlt37KjyUQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 09:19:45
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|EUR
33
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 09:34:17
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|EUR
95
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 09:38:02
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
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|01/08/2023 09:52:55
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|EUR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 10:41:24
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 10:54:16
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108
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 11:16:03
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|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 11:32:18
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 12:05:01
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|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 12:05:01
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|SQ52b-mCRyW1ahL_H6TFUwA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 12:19:32
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 12:31:34
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97
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 12:38:30
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98
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 12:53:55
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102
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 13:12:21
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99
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 13:25:56
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105
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
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|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 13:41:35
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53
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 13:41:35
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|MAR Regulation Art 5 §2
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|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 14:08:47
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|MAR Regulation Art 5 §2
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|529900JEHFM47DYY3S57
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|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 14:08:47
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92
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|MAR Regulation Art 5 §2
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|MAR Regulation Art 5 §2
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|MAR Regulation Art 5 §2
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|529900JEHFM47DYY3S57
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|01/08/2023 14:33:34
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9
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
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|Natixis
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|01/08/2023 15:08:36
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28
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|01/08/2023 15:13:48
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|01/08/2023 15:17:31
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61,3600
|EUR
93
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|IXVZs5beRHSvjMv-Q-s2CgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:30:21
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61,3400
|EUR
7
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:30:21
|FR0014000MR3
61,3400
|EUR
84
|XPAR
|CbMNwrOFRTGi1H5z39155gA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:30:21
|FR0014000MR3
61,3400
|EUR
14
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:37:41
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|EUR
102
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:44:39
|FR0014000MR3
61,1600
|EUR
106
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:51:00
|FR0014000MR3
61,1000
|EUR
108
|XPAR
|k2uP7HQRQsevnt14cPpXGQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 15:57:16
|FR0014000MR3
61,0200
|EUR
101
|XPAR
|wnCoht0wR6iv0C5ecti7UAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:02:23
|FR0014000MR3
61,0400
|EUR
98
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:12:40
|FR0014000MR3
60,9800
|EUR
112
|XPAR
|uaIQC15SQBm9BHQIX9w4mgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:18:39
|FR0014000MR3
60,9000
|EUR
96
|XPAR
|0hkuBShERS2AKJS1Gs7HCgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:22:46
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60,8400
|EUR
111
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|eTTEcybbSMCgpjHqce9n4gA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:31:07
|FR0014000MR3
60,8400
|EUR
113
|XPAR
|Dk12RHfDTX6uPnuR7AoTpAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:43:15
|FR0014000MR3
60,8200
|EUR
63
|XPAR
|zbnftIRFQUaLpBgrKmCpsgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:43:15
|FR0014000MR3
60,8200
|EUR
36
|XPAR
|oIC1g7vPQAKEF4FXRZ-3OQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:48:01
|FR0014000MR3
60,7800
|EUR
109
|XPAR
|PuYD21EpTrmSuifWj0ItMQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 16:54:23
|FR0014000MR3
60,7200
|EUR
92
|XPAR
|xrC5otCcQF-9LRUGmyMHKgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 17:01:25
|FR0014000MR3
60,5200
|EUR
103
|XPAR
|gZCyKdmBTs2YuTDDBgZoSgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|01/08/2023 17:06:03
|FR0014000MR3
60,5000
|EUR
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