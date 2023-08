Warten auf den Ausbruch bei Bitcoin und Co. Seit Wochen schlummern die Coins vor sich hin - ein Ausbruch lässt auf sich warten. Was sich in der Zwischenzeit hinter den Kulissen abspielt, welche Rolle Elon Musk, Blackrock und Gary Gensler mittlerweile bei den Handelsmöglichkeiten der Coins und Künstlicher Intelligenz spielen, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.