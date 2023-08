Das chinesische Startup-Unternehmen Galactic Energy arbeitet mit Hochdruck an der Konstruktion einer wiederverwendbaren Trägerrakete für orbitale Nutzlasten. Die hat bisher nur SpaceX. Noch ist Galactic Energy nicht so weit, aber schon im Jahr 2024 will das Unternehmen eine wiederverwendbare Rakete namens Pallas-1 in den Orbit schicken. Derzeit laufen erste Tests der Steuerungssoftware an einem kleinen, von einem Düsentriebwerk befeuerten Prototyp.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...