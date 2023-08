Citycon Oyj: Changes in company's own shares

HELSINKI, Aug. 7, 2023 /PRNewswire/ --

Stock Exchange Announcement CITYCON OYJ

7.8.2023 at 18:45 hrs

REPURCHASE OF OWN SHARES

Date: 07/08/2023 Exchange transaction: Buy Share class CTY1S Amount, shares 7 500 Average price/share, EUR 5,5966 Total price, EUR 41 974,50

The shares are repurchased in order to execute the company's share-based incentive programmes, based on the decision of the Board of Directors on 21 March 2023 as disclosed on a stock exchange release on 21 March 2023.

The number of shares held by Citycon Corporation after the completion of transactions: 7 500 shares.

On behalf of Citycon Corporation

EVLI PLC

Pasi Väisänen

For further information, please contact:

Sakari Järvelä

Vice President, Corporate Finance and Investor Relations

Tel. +358 50 387 8180

sakari.jarvela@citycon.com

Päivä ja Aika Osakelaji Määrä Yksikköhinta Markkinapaikka Välittäjä Date and Time Equityclass Quantity Price Marcetplace Broker Datum oct Tid Aktieserie Mängd Pris Marknadsplats Förmedlare 7.8.2023 10:06:33.189 CTY1S 248 5.595 XHEL EVL 7.8.2024 10:27:51.937 CTY1S 190 5.585 XHEL EVL 7.8.2025 10:27:51.937 CTY1S 57 5.585 XHEL EVL 7.8.2026 10:41:05.841 CTY1S 13 5.585 XHEL EVL 7.8.2027 10:47:26.019 CTY1S 252 5.585 XHEL EVL 7.8.2028 11:01:43.794 CTY1S 247 5.61 XHEL EVL 7.8.2029 11:25:42.053 CTY1S 144 5.6 XHEL EVL 7.8.2030 11:33:14.506 CTY1S 244 5.59 XHEL EVL 7.8.2031 11:42:02.764 CTY1S 255 5.585 XHEL EVL 7.8.2032 12:10:33.738 CTY1S 327 5.6 XHEL EVL 7.8.2033 12:11:53.791 CTY1S 261 5.595 XHEL EVL 7.8.2034 12:17:56.920 CTY1S 262 5.585 XHEL EVL 7.8.2035 12:31:21.775 CTY1S 265 5.59 XHEL EVL 7.8.2036 13:06:20.724 CTY1S 132 5.605 XHEL EVL 7.8.2037 13:23:48.916 CTY1S 193 5.6 XHEL EVL 7.8.2038 13:26:22.545 CTY1S 271 5.61 XHEL EVL 7.8.2039 13:31:55.088 CTY1S 68 5.6 XHEL EVL 7.8.2040 13:31:55.108 CTY1S 52 5.6 XHEL EVL 7.8.2041 13:31:55.108 CTY1S 193 5.6 XHEL EVL 7.8.2042 13:34:24.828 CTY1S 245 5.6 XHEL EVL 7.8.2043 13:50:45.623 CTY1S 263 5.595 XHEL EVL 7.8.2044 14:17:09.610 CTY1S 92 5.595 XHEL EVL 7.8.2045 14:17:09.610 CTY1S 19 5.595 XHEL EVL 7.8.2046 14:30:02.970 CTY1S 103 5.595 XHEL EVL 7.8.2047 14:30:02.970 CTY1S 153 5.595 XHEL EVL 7.8.2048 14:36:58.133 CTY1S 139 5.59 XHEL EVL 7.8.2049 14:36:58.133 CTY1S 9 5.59 XHEL EVL 7.8.2050 14:36:58.133 CTY1S 118 5.59 XHEL EVL 7.8.2051 15:22:56.996 CTY1S 759 5.6 XHEL EVL 7.8.2052 15:35:47.807 CTY1S 191 5.6 XHEL EVL 7.8.2053 15:35:47.807 CTY1S 75 5.6 XHEL EVL 7.8.2054 15:47:42.998 CTY1S 6 5.59 XHEL EVL 7.8.2055 15:57:12.836 CTY1S 107 5.59 XHEL EVL 7.8.2056 15:57:12.836 CTY1S 133 5.59 XHEL EVL 7.8.2057 15:57:12.836 CTY1S 16 5.59 XHEL EVL 7.8.2058 15:57:12.836 CTY1S 268 5.59 XHEL EVL 7.8.2059 16:05:50.480 CTY1S 50 5.6 XHEL EVL 7.8.2060 16:18:27.990 CTY1S 213 5.6 XHEL EVL 7.8.2061 16:18:30.907 CTY1S 216 5.6 XHEL EVL 7.8.2062 16:18:30.907 CTY1S 50 5.6 XHEL EVL 7.8.2063 16:39:36.983 CTY1S 184 5.61 XHEL EVL 7.8.2064 16:58:47.703 CTY1S 250 5.6 XHEL EVL 7.8.2065 16:58:47.703 CTY1S 16 5.6 XHEL EVL 7.8.2066 17:25:48.273 CTY1S 22 5.605 XHEL EVL 7.8.2067 17:25:48.273 CTY1S 129 5.605 XHEL EVL

