EQS-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA erwartet für das erste Halbjahr 2023 ein Konzern-EBITDA von 224,7 Mio. EUR.



07.08.2023 / 18:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA erwartet für das erste Halbjahr 2023 ein Konzern-EBITDA von 224,7 Mio. EUR.



Grünwald, 07. August 2023 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) ("Gesellschaft") erwartet auf Basis vorläufiger und noch ungeprüfter Zahlen im ersten Halbjahr 2023 ein Konzern-EBITDA in Höhe von 224,7 Mio. EUR. Die Steigerung des Konzern-EBITDA beruht im Wesentlichen auf nicht-operativen Einmaleffekten, unter anderem einem gegenüber dem Vergleichszeitraum geringeren Effekt aus der Entkonsolidierung von veräußerten (ohne die bereits kommunizierte Transaktion Distrelec) und einer angepassten Bewertung von übrigen Vermögenswerten. Für das weitere Geschäftsjahr 2023 ist, beruhend auf den gleichen nicht-operativen Einmaleffekten, ein weiterer positiver Einfluss auf das Konzern-EBITDA in vergleichbarer Größenordnung möglich, weshalb die Gesellschaft von einem gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Konzern-EBITDA ausgeht.

Kontakt:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA

Lars Dannenberg

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de



Ende der Insiderinformation



07.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com