HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4618/ In Folge 10 geht es nach dem tollen Feedback für die Aufarbeitung des Wienerberger-Geschäftsberichts erneut um einen GB aus 2022. Diesmal halt nicht um ein Unternehmen, das mehr 150 Jahre alt ist, sondern um ein Unternehmen, das noch recht jung ist: FACC. Man merkt trotz des Altersunterschieds bei beiden, dass man sich stets neu erfinden muss. Weltweit startet jede Sekunde ein Flugzeug mit FACC Technologie an Bord. Kann das nachhaltig sein? Ja, denn FACC will die Zukunft der Mobilität mit den Materialien von morgen umsetzen. Wie sich das in puncto Strategie und letztendlich auch Geschäftsergebnis einwirkt, erklärt wieder unser Narrator, Josef ...

