OPEX Corporation hat kürzlich einen Sieg im Patentstreit gegen Invata LLC aus Conshohocken (Pennsylvania/USA) ("Invata") und gegen HC Robotics aus der chinesischen Stadt Hangzhou ("HC Robotics") errungen. Die International Trade Commission kam zu dem Schluss, dass Invata und HC Robotics zwei Patente von OPEX im Zusammenhang mit den preisgekrönten Systemen Sure Sort® und Perfect Pick® von OPEX und den zugehörigen Fahrzeugen des Typs iBOT verletzen.

Nach einem vollständigen Prozess kam die International Trade Commission zu dem Schluss, dass das Omnisort-System der zweiten Generation von Invata und HC Robotics die US-Patente Nr. 8.622.194 und 10.576.505 von OPEX verletzt. Das Urteil bestätigte auch die Gültigkeit der Patente von OPEX.

Diese Entscheidung folgt auf eine Consent Order, in der sich Invata und HC Robotics zuvor einverstanden erklärt hatten, ihre Omnisort-Systeme der ersten Generation nicht mehr in die USA zu importieren oder dort zu verkaufen.

Alex Stevens, Warehouse Automation President der OPEX Corporation, kommentierte die wie folgt: "Wir freuen uns über die Entscheidung der ITC in mehrfacher Hinsicht: Erstens wurde damit bestätigt, dass unsere Patente gültig und rechtens sind, und zweitens liegt damit nun eine Unterlassungsverfügung vor, die die Einfuhr des rechtsverletzenden Produkts in die USA untersagt. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Urteil die Position von OPEX als führendes Unternehmen und als Pionier im Bereich der Lagerautomatisierung stärkt. Auch in Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, Innovationen voranzubringen, um Lösungen für die Probleme unserer Kunden bereitzustellen."

OPEX Corporation bietet Kunden auf der ganzen Welt Automatisierung der nächsten Generation, einschließlich Lösungen zur Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Moorestown (New Jersey/USA). Es betreibt Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), in Plano im Großraum Dallas (Texas/USA) sowie in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. OPEX beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeitende, die sich begeistert der Neukonzeption und Bereitstellung innovativer, skalierbarer, spezieller Technologielösungen widmen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute zu meistern.

