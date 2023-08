Schnelle Abschaltlösung von Tigo bietet in Verbindung mit Pure Signal Technologie sicheres und zuverlässiges System für gewerbliche und industrielle Solarinstallationen in Israel

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass Belectric Israel Ltd, einer der weltweit führenden EPC-Dienstleister in der Entwicklung und im Bau von Freiflächen-Solarkraftwerken und PV-Dachanlagen in Israel, die Technologie von Tigo auf einer der größten Floating-PV (FPV) Anlage in der Region installiert hat.

Die 19,3-MW-FPV Anlage wurde von Belectric entwickelt, erworben und konstruiert und mit Tigo Energy TS4-A-2F MLPE Schnellabschaltgeräten sowie Tigo RSS Transmittern mit Pure Signal für große und komplexe gewerbliche und industrielle Solaranlagen ausgestattet. Das System wird über einem aktiven Fischzuchtbetrieb errichtet, um ausreichend Strom für die Versorgung von 3.300 Häusern zu produzieren.

"Die Komponenten lassen sich relativ einfach in unser Design und unsere Ausführungspläne integrieren und die Servicequalität schuf die erforderliche Vertrauensgrundlage, um zu gewährleisten, dass unsere Einsatzkräfte und Wartungsteams ihre Arbeit sicher ausführen können", so Anna Velikansky, CEO von Belectric Israel Ltd.

Basierend auf einer patentierten fortschrittlichen Schnellabschalttechnologie repräsentieren Tigo RSS Transmitter mit der Pure Signal Technologie mit einer branchenführenden Liste von Solarwechselrichtern von Drittanbietern ein neues Entwicklungsniveau und eine neuartige Flexibilität bei der Installation für Solarinstallateure und EPC-Unternehmen (Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten Engineering, Procurement, and Construction) und ermöglichen erhebliche Reduzierungen bei den BOS-Kosten (Balance of System) sowie Arbeitskosten.

"Das anhaltende Wachstum im Bereich der Solarenergie in Israel und rund um den Globus erfordert umfassende und flexible Systeme, die von Installateuren guten Gewissens und bequem eingebaut werden können, selbst wenn diese Systeme auf der Oberfläche von landwirtschaftliche Betrieben in Form von offenen Reservoirs schwimmen", so Gal Bauer, Senior Director of Validation und General Manager bei Tigo Energy in Israel. "Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Belectric, die den Nutzen der Technologie von Tigo zum Vorteil ihrer Kunden optimieren. Der Erfolg dieses FPV-Systems veranschaulicht abermals, was im Bereich der Solarenergie möglich ist, und wir freuen uns nun auf die Fortführung der Unterstützung von Belectric als führendes Unternehmen im kommerziellen Solarenergieversorgungsbereich."

Tigo RSS Transmitter mit Pure Signal Technologie sind UL PVRSS-zertifiziert mit Hunderten Wechselrichtermodulen führender Hersteller. Die neue Generation von RSS-Transmittern mit Pure Signal Technologie ist kompatibel mit der TS4-A-F und TS4-A-2F Schnellabschalt-Produktfamilie und lässt sich bequem in neue Projekte integrieren oder in bestehende Installationen einbauen. Die Tigo Systeme werden von der Tigo Energy Intelligence (EI) Plattform unterstützt, einer umfassenden digitalen Plattform, die zur Optimierung der Planungs-, Installations-, Inbetriebnahme-, Überwachungs- und Wartungsphasen von individuellen Wohnanlagen bis hin zu gewerblichen, industriellen und groß angelegten Solarflotten entwickelt wurde. Tigo EI liefert die Tools zur Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten, Steigerung der Systemleistung und -einnahmen sowie zur Verbesserung der Anwendererfahrung für die Installateure und Anlagenbesitzer.

Weitere Informationen über die Tigo TS4 Produktlinie finden Sie auf unserer Website.

Über Tigo Energy

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speichersysteme für Privathaushalte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230807143978/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Tigo Israel für Medienvertreter:

Liel Edry (KAMIR)

Tel.: +972-50-8655-305

liel@kamir-e.com