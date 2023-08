Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) warnt vor den Folgen überbordender Bürokratie und will dagegen vorgehen. "Menschen und Betriebe in Deutschland werden jeden Tag durch überbordende Bürokratie ausgebremst", sagte Lindner der "Bild" (Dienstagsausgabe).



"Wir dürfen sie nicht noch mehr belasten - egal, ob es um höhere Steuern geht oder zusätzlichen Aufwand beim Amt." Der FDP-Vorsitzende warnt: "Immer neue Vorschriften gefährden Wachstum und Arbeitsplätze." Dagegen will Lindner nun vorgehen: Er wolle "Bürokratie aktiv zurückschneiden". Er wolle "Meldeverfahren für Kassen vereinfachen, Kleinunternehmer von Erklärungspflichten befreien und Grenzen für Buchführungspflichten anheben".



Dazu habe er im Wachstumschancengesetz erste Vorschläge gemacht.

