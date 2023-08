Der Wettbewerb adressiert den weltweiten Fachkräftemangel, indem er die Ingenieure von morgen mit einer auf Wasserstoff basierenden Nachhaltigkeitsherausforderung anspricht

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den digitalen Wandel und die Nachhaltigkeit vorantreibt, hat die Anmeldefrist für seine mit Spannung erwartete AVEVA Process Simulation Academic Competition eröffnet. Der Wettbewerb dient als Plattform für Ingenieurstudenten in Nordamerika und Europa, um ihre Fähigkeiten in der Prozesssimulation unter Beweis zu stellen. Sie haben die Chance, ein Praktikum bei AVEVA zu absolvieren oder einen Geldpreis in Höhe von 3.000 USD zu gewinnen.

Der Wettbewerb ist offen für Studenten mit Wohnsitz in den USA, Kanada, Großbritannien, der Schweiz, Norwegen und der EU.

Die jährlich stattfindende AVEVA Process Simulation Academic Competition ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für Studenten der Chemietechnik, ihre Fähigkeiten in der Prozesssimulation mit Hilfe der neuesten Technologie zu erweitern.

Die Teilnehmer sind eingeladen, reale Nachhaltigkeitsprobleme mit AVEVA Process Simulation, dem neuen Paradigma in der Verfahrenstechnik, zu lösen. Selbst Studenten ohne Vorkenntnisse können mit dieser einfach zu erlernenden Software ihr Potenzial ausschöpfen.

Mihaela Hahne, Sr Director Sales Development Academia bei AVEVA, sagte: "Als Anbieter von Industriesoftware ist AVEVA bestrebt, Chemieingenieure bereits in den frühen Phasen ihrer Karriere für die Lösung der weltweiten Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu begeistern. Die 2023 AVEVA Academic Competition soll Studenten dazu ermutigen, professionelle Fähigkeiten zu entwickeln und reale technische Probleme zu lösen."

Der Wettbewerb von AVEVA spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer neuen Generation von Ingenieuren und bei der Erreichung des Ziels, nachhaltiges und integratives industrielles Wachstum zu fördern.

Im Jahr 2021 hat die AVEVA Academic Competition mehr als 100 Teilnehmer angezogen. Insgesamt 46 Teams mit je vier Personen und 32 Einzelstudenten von 20 Universitäten aus ganz Nordamerika nahmen in diesem Jahr an der Veranstaltung teil. Im selben Jahr nahmen 59 Einzelstudenten und 53 Viererteams aus Europa an demselben Wettbewerb teil.

Hahne fügte hinzu: "Wir haben in den vergangenen Jahren einige bemerkenswerte Leistungen erlebt. Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den Universitäten dazu beitragen können, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und aufzubauen. Die Studenten von heute werden die Zukunft unseres Planeten gestalten und die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen."

Lea Scharli, Simulation Support Engineer bei AVEVA, sagte: "Die AVEVA Process Simulation Academic Competition ist eine großartige Gelegenheit für Studenten, an realen Problemen zu arbeiten und einen Einblick in die Möglichkeiten der Prozesssimulation zu gewinnen. Nachdem ich an der letzten Ausgabe des Wettbewerbs teilgenommen hatte, wurde ich herausgefordert, mein theoretisches Wissen von der Universität in die Praxis umzusetzen was dazu geführt hat, dass ich jetzt als Ingenieur bei AVEVA arbeite! Mit diesem Programm unterstützt AVEVA die Studenten in beruflicher und persönlicher Hinsicht und eröffnet ihnen verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Die Möglichkeiten von AVEVA Process Simulation sind endlos. Ingenieure und Benutzer können ihre eigenen Modelle implementieren, was uns ermöglicht, frei zu arbeiten und Probleme kreativ zu lösen."

Die diesjährige Herausforderung betrifft die Produktion und den Transport von Wasserstoff auf saubere und nachhaltige Weise. Die Studenten werden das gleiche Tool verwenden, das derzeit von den größten Chemieunternehmen eingesetzt wird. Die Erfahrung, dieselbe Software wie potenzielle Arbeitgeber zu benutzen, verschafft den teilnehmenden Studenten einen Vorsprung vor ihren Mitschülern und verbessert ihr berufliches Profil.

AVEVA Process Simulation ist eine Cloud-fähige Software für die Planung und Optimierung von Geräten, Prozessen und Anlagen. Die bahnbrechende Benutzerfreundlichkeit und die einfachen Datenverbindungen ermöglichen es Ingenieurteams, mehr Ideen schneller zu bewerten. Direkt in die Modelle integrierte Treibhausgasmetriken helfen, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Verfahrenstechnik zu stellen.

