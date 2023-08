[Perth, 8. August 2023] - Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der führende B2B-Dienstleister für die internationalen Rohstoffbranchen, beeindruckt mit einem weiteren Quartal mit Zuwächsen beim Abonnementumsatz, bestätigt Fortschritte im Geschäftsbereich Content Works und präsentiert Produktinnovationen im Geschäftsbereich Data and Live Events.

Eckdaten 3. Quartal:

- Der Gesamtumsatz von 4,4 Mio. $ entspricht einem Plus von 4 % im Jahresvergleich.

- Der Umsatz bei den Abonnements von 2,3 Mio. $ überzeugt mit einem starkem Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr.

- Der Umsatz im Geschäftsbereich Content Works von 0,2 Mio. $ entspricht einem Zuwachs von 170 % gegenüber dem Vorjahr.

- Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) von 0,1 Mio. $ bzw. das normalisierte EBITDA auf 0,3 Mio. $ resultiert in einem Wachstum von 75 % im Jahresvergleich.

Zu den wichtigsten Erfolgen im dritten Quartal zählt die erfolgreiche Einführung von SCOUT, dem bahnbrechenden Content Data-Produkt von Aspermont für den internationalen Rohstoffsektor. Die Veranstaltung ‚Future of Mining Perth' (geplanter Termin 18.-19. September) soll in Bezug auf die Besucherzahl und die wirtschaftliche Rendite zu Aspermonts größtem Live-Event werden. Die parallel dazu stattfindende Veranstaltung ‚Mining News Select Perth' ist bereits 12 Wochen vor dem Live-Event ausverkauft.

Alex Kent, der Managing Director von Aspermont, nimmt zur Performance des Unternehmens wie folgt Stellung:

"Aspermont hat ein weiteres Quartal mit solidem Wachstum absolviert und der Umsatz aus den Abonnements ist das 28. Quartal in Folge gestiegen. Unsere Geschäftsbereiche Content Works und Live Events gewinnen immer mehr an Zugkraft und haben ebenfalls zum Gesamterfolg beigetragen.

Mit unserem traditionellen Werbegeschäft konnten wir angesichts der schwierigen Bedingungen in der Branche nur ein Wachstum im einstelligen Bereich erzielen. Dank unserer operativen Stärke, unserer soliden Finanzbasis und unserer unangefochtenen Führungsrolle im internationalen Mediatech-Ressourcensektor sind wir von Aspermont jedoch resilient geblieben und können unsere Plattform auch in Zukunft weiter ausbauen.

Wir haben ein Führungsteam zusammengestellt, das über das nötige Wissenskapital verfügt, um insbesondere durch das Projekt Skywave im Geschäftsjahr 2024 ein zusätzliches Wachstum zu erzielen.

Während des dritten Quartals hat das Führungsteam von Aspermont Gespräche mit potenziellen Unternehmensberatern in London geführt, um mögliche Übernahmechancen zu sondieren. In der Vergangenheit hat sich Aspermont vor allem auf organisches Wachstum konzentriert. Unsere Plattformen sind aber auch für anorganische Wachstumsstrategien gemeinsam mit anderen Vertragspartnern gerüstet, wodurch wir rasch Marktanteile dazugewinnen und Expansionschancen nutzen können. Im Rahmen unseres Due-Diligence-Sondierungsprozesses ziehen wir nun solche Chancen ganz gezielt in Betracht."

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director

+44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary

+61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont betreibt als weltweit führender Mediendienstleister für die internationalen Rohstoffbranchen ein XaaS-Wirtschaftsmodell (Everything-as-a-Service), das hochwertige Inhalte für ein rasch wachsendes internationales Publikum bereitstellt. Dieses adaptierbare Modell bietet Aspermont die Möglichkeit, seine Dienste auch neuen Geschäftsbereichen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen anzubieten. Unser zahlendes internationales Publikum wächst weiter und damit eröffnen sich für uns neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz unserer riesigen Datenbank, die durch die Aufnahme neuer Fachkräfte, welche unser Wissenskapital und unsere Kompetenzen bereichern, laufend aufgewertet wird.

Aspermont ist an der Australischen Börse gelistet und notiert an der Frankfurter Börse, Tradegate und anderen deutschen Regionalbörsen. Das Unternehmen ist weltweit mit Niederlassungen in Großbritannien, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und den Philippinen vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71569Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71569&tr=1



