RENDSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein gehen am Dienstag (10.00 Uhr) in Rendsburg in die nächste Runde. Beide Seiten hatten auch beim dritten Gespräch vor zwei Wochen keinen Abschluss gefunden. Die Tarifverhandlungen für die mehr als 120 000 Beschäftigten im nördlichsten Bundesland laufen seit Mai.

Die jüngsten Angebote der Arbeitgeber hatte die Gewerkschaft Verdi abgelehnt, weil sie für die Beschäftigten weiter einen deutlichen Reallohnverlust bedeuten würden, wie es hieß. Der Handelsverband Nord bescheinigte der Gewerkschaft eine Blockadehaltung. Selbst ein angebotenes Gehaltsplus von mehr als 8,5 Prozent und Inflationsausgleichsprämien hätten nicht ausgereicht, um in ernsthafte Tarifgespräche einzusteigen, monierte die Verhandlungsführung der Arbeitgeber./wsz/DP/ngu