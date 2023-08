DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. August

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1H 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Bayer AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H 08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,4%-Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q 14:15 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von The Philadelphia Business Journal's State of the Economy *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -64,8 Mrd USD zuvor: -68,98 Mrd USD 14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Loudoun Chamber PolicyMaker Series breakfast *** 15:00 DE/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 15:00 DE/Bundesinnenministerium, PK zum Thema Digitalcheck, Berlin *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

