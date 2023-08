"Föderalismus heisst nicht nur, Kompetenzen nach unten delegieren, wo möglich, sondern auch Verantwortung übernehmen, wo nötig. Das scheint einigen hierzulande abhandengekommen zu sein."Weit mehr als zwei Drittel meines Berufslebens lebte ich im Kanton Zürich. Erst in der Stadt, später auf dem Land. Ich konnte mir damals keine eigenen vier Wände in der Stadt leisten und wich drum aufs Land aus. Wie so viele, die im Wohneigentumsboom der Neunzigerjahre in die Agglomeration auswichen. In all den Jahren hatte ich nie den Hang, Steueroptimierung betreiben zu wollen...

Den vollständigen Artikel lesen ...