The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2023ISIN NameUS92343VAP94 VERIZON COMM 08/38DE000DK0EV31 DEKA MTN SERIE 7517US06406RAJ68 BK OF NY MELLON 2023USU8729JAA61 TEGNA 19/29 REGSUS7311051020 POLESTAR AUTO.ADR/C1US166756AJ53 CHEVRON USA 20/23DE000LB1QAS9 LBBW STUFENZINS 18/23DE000DFK0RU8 DZ BANK IS.C357 22/24US205887CG52 CONAGRA BRA. 21/23HK0000622156 AGR.DEV.CHN 20/23US166756AK27 CHEVRON USA 20/23 FLRDE000DFK0GD7 DZ BANK IS.C240 21/31XS2215886651 BMW FIN. 20/23 MTN