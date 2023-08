DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AIRBUS - Der Kampfhubschrauber Tiger ist ein Prestige-Objekt der deutsch-französischen Rüstungs-Zusammenarbeit. Dennoch droht dem Tiger zumindest in Deutschland langfristig das Aus. Denn nach jetzigem Stand spricht sich die Bundesregierung nicht für eine Runderneuerung des Hubschraubers aus. Der Deutschland-Chef von Airbus Helicopters, Stefan Thome, setzt sich vehement für eine Zukunft der militärischen Hubschrauber-Fertigung in Deutschland und damit am nordschwäbischen Standort in Donauwörth ein. "Der Tiger darf nicht sterben. Er ist ein gutes und reifes Produkt, das noch einige Jahrzehnte gute Dienste auch für Deutschland leisten kann", sagt er im Interview. Die Bundeswehr fliegt insgesamt 51 dieser Eurocopter. (Augsburger Allgemeine)

DEUTSCHE BAHN - Die Bahn errichtet im laufenden Jahr 2023 nach Angaben einer Konzernsprecherin gegenüber Welt auf lediglich 13 Kilometern ihres Schienennetzes neue Oberleitungen. Es handelt sich dabei um einen Ausbauabschnitt der S-Bahn 6 in Hessen zwischen Frankfurt am Main und Bald Vilbel, wo parallel zu der bereits elektrifizierten Strecke in Richtung Friedberg zwei neue Gleise gebaut und mit elektrischem Fahrdraht ausgerüstet werden. Nach dem genannten S-Bahn-Abschnitt soll erst bis Ende 2026 ein größeres Stück hinzukommen, wenn bei der Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe in der Eifel und an der Ahr insgesamt rund 220 Streckenkilometer instandgesetzt und neu mit Oberleitungen versehen werden. Derzeit sind 62 Prozent des rund 33.500 Kilometer umfassenden, bundeseigenen Eisenbahnnetzes elektrifiziert. (Welt)

KATJES - Die Wettbewerbszentrale nahm den Fruchtgummihersteller Katjes und die Konfitürenherstellerin Mühlhauser auf Unterlassung der Bewerbung ihrer Produkte als "klimaneutral" in Anspruch. Sie begründete das damit, dass die Werbung irreführend sei. Sie sei so zu verstehen, dass der Herstellungsprozess von Fruchtgummi und Konfitüren selbst klimaneutral ablaufe. Die Fälle landeten vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf, das bei Katjes für den Hersteller entschied, bei Mühlhauser jedoch nicht. (Handelsblatt)

TSMC - Die milliardenschwere Ansiedlung des Chipkonzerns TSMC in Dresden ist nach Handelsblatt-Informationen weitgehend beschlossene Sache. Am Dienstag tritt der Vorstand des Unternehmens aus Taiwan zusammen. Bei dem Board-Meeting werden sich die Beteiligten aller Voraussicht nach für den Standort Dresden aussprechen. Das bestätigten Regierungskreise dem Handelsblatt. "TSMC wird kommen", sagte einer der Insider. Alle Formalitäten seien geklärt. Es ist zugesagt, dass der Bund den Fabrikbau mit 5 Milliarden Euro unterstützt, bestätigten die Regierungskreise. TSMC werde das Werk in einem Gemeinschaftsunternehmen mit den Partnern Bosch, Infineon und NXP betreiben. TSMC will in Dresden, wo sie das entsprechende Grundstück schon erworben haben, vornehmlich Chips für die Automobilindustrie produzieren. (Handelsblatt)

CHATGPT - Vor wenigen Wochen schon berichteten erste Nutzer von zunehmenden Problemen mit GPT-4, dem modernsten Sprachmodell des kalifornischen Künstliche-Intelligenz-Entwicklers OpenAI. Jetzt bestätigt eine wissenschaftliche Studie der Eliteuniversitäten Stanford und Berkeley: Das bislang führende KI-System GPT-4, das auch etliche Firmen in Deutschland nutzen, ist in mehreren Bereichen deutlich schlechter geworden. Das Wissenschaftsteam stellte den Systemen von OpenAI im Juni die gleichen Fragen, die sie schon im März gestellt hatten. Schnitt GPT-4 früher noch deutlich zuverlässiger ab, machte das System zuletzt immer mehr Fehler. Seitdem diskutiert die KI-Szene über die Hintergründe. Für Nutzer und Unternehmen, die GPT-4 oder den Textroboter ChatGPT bereits einsetzen oder darauf ein Geschäftsmodell aufbauen, ist der Befund eine Warnung. (Handelsblatt)

UNZER - Der hoch verschuldete Zahlungsdienstleister Unzer, besser bekannt unter seinem früheren Namen "Heidelpay", hat eine Einigung mit seinen Gläubigern erzielt. Demnach werden die Kreditgeber Alcentra, Goldman Sachs und Partners Group Eigentümer, der bisherige Mehrheitseigner KKR wird, sofern die Aufsicht der Umschuldung zustimmt, dann nur noch einen Minderheitsanteil halten. Entsprechende Informationen der Agentur Bloomberg wurden zu Wochenbeginn in Finanzkreisen betätigt. (FAZ)

ERICSSON - Der schwedische Telekomausrüster ist von Aktionären auf Schadenersatz im Zusammenhang mit einem Korruptionssskandal im Irak verklagt worden. Der geforderte Schadenersatz, den insgesamt 37 Anteilseigner geltend machen, wird auf 175 bis 300 Millionen Dollar beziffert. Die Kläger begründen ihre Forderungen mit dem Kursverfall der Ericsson-B-Aktie, den die Korruptionsvorgänge und die Ermittlungen der US-Börsenaufsich SEC ausgelöst hätten. Insbesondere habe es Ericsson versäumt, die Verfehlungen im Irak rechtzeitig und umfassend offen zu legen. Stattdessen sei der Bericht mehr als zwei Jahre unter Verschluss gehalten worden. (Börsen Zeitung)

