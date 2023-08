EQS-News: Shelly Group PLC / Schlagwort(e): Produkteinführung

Shelly Group PLC erschließt wiederkehrendes Umsatzpotenzial mit Premium-Abonnementfunktion für Shelly Smart Control App



Sofia / München, 8. August 2023 - Shelly Group PLC (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), zuvor: Allterco JSCo, bietet ab sofort ein Premium-Abonnement für ihre besonders wachstumsstarke Shelly-App. Durch die Möglichkeit, Premium-Funktionen zu abonnieren, erschließt sich Shelly nachhaltig ein wiederkehrendes Umsatzpotenzial. Die Einführung kostenpflichtiger Premium-Funktionen dient langfristig dazu, den Kunden immer wieder neue, vorteilhafte Dienste anzubieten und die App, um von den Kunden gewünschte Funktionen zu erweitern. Mit derzeit rund einer Million Cloud-Nutzern und einem zweistelligen prozentualen Wachstum neuer Nutzer rechnet die Shelly Group mit einer schnell wachsenden Nutzung der Premium-Funktionen. Erste nennenswerte Umsatz- und Ergebnisbeiträge werden ab 2024 erwartet, ab 2025 ist mit substanziellen Größenordnungen zu rechnen. Nach einem dreimonatigen kostenlosen Testzeitraum beträgt der Abonnement-Preis EUR 3,99 pro Monat beziehungsweise EUR 35,99 bei jährlicher Zahlung.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group: "Ich bin wirklich sehr stolz auf unsere neue Shelly Smart Control App und möchte mich bei meinem Entwicklungsteam für die harte Arbeit bedanken - sie haben es geschafft, auch meine anspruchsvollsten Ideen nicht nur umzusetzen, sondern auch voranzutreiben. Es ist uns allen ein Herzensanliegen, die Produkte und Lösungen von Shelly immer weiter zu verbessern. Dabei ist unsere Anwendung in der Kombination von Hard- und Software zentral für unser Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb: den Kundennutzen. Die Shelly Smart Control App ist damit von besonderer Bedeutung für die Kundenbindung."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit der neuen Version unserer beliebten Shelly Smart Control App wie geplant das Premium-Abonnement mit vielen neuen Funktionen für zahlende Nutzerinnen und Nutzer einzuführen. Angesichts der Vorteile für das Smart Home Erlebnis und die Energieeinsparung sind wir zuversichtlich, dass sich die steigende Nutzerzahl der Standardversion unserer App auch in einem deutlichen Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen aus den Premiumfunktionen niederschlagen wird. Damit leistet die Shelly Smart Control App einen Beitrag, die operativen Ergebnisse zu hebeln."



Das Abonnement von Shelly Smart Control Premium erweitert die bestehenden Anwendungsmöglichkeiten der App deutlich um exklusive innovative Funktionen und hebt die Smart Home-Erfahrung dadurch auf ein neues Niveau. Neben der Möglichkeit eines detaillierteren Geräteprotokolls, mit dem man über alle Ereignisse eines Geräts im Bilde ist, wird auch die Anzahl der individualisierbaren Dashboards sowie der virtuellen Aktionen über Alexa deutlich erhöht. Zudem wird der Überblick über den Energieverbrauch durch die minutengenaue Messung noch präziser. Weitere neue Funktionen berücksichtigen Wetterinformationen und bieten so die Möglichkeit, darauf basierende Szenen zu erstellen. So kann beispielsweise die Markise bei Sonnenschein automatisch ausgefahren und bei Bewölkung wieder eingezogen werden. Die Basis-Funktionen der Shelly Smart Control App können weiterhin kostenlos genutzt werden. Shelly Smart Control ist über Google Play, Apple App Store und Huawei AppGallery erhältlich.



Über Shelly Group Die Shelly Group PLC ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 5 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und Deutschland. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group PLC an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



