Ein:e anonyme Nutzer:in mit dem Pseudonym "nd4.eth" hat vor einigen Tagen 2.500 ETH, was ungefähr 4,5 Millionen US-Dollar entspricht, an eine Burn-Adresse geschickt und den Betrag damit irreversibel verbrannt. Am 26. Juli schickte nd4.rzh 2.500 ETH offenbar absichtlich an eine tote Adresse. Der Vorfall wurde am 6. August öffentlich, als der Blockchain-Analyst mit dem Pseudonym degeneratewisdom die Frage tweetete: "Kann mir jemand hier diesen tx erklären? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...