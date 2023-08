Der amerikanische Arzneimittelkonzern Viatris Inc. (ISIN: US92556V1061, NYSE: VTRS) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie an, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 15. September 2023 (Record date: 24. August 2023). Insgesamt schüttet Viatris somit auf das Jahr gerechnet 0,48 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,00 US-Dollar (Stand: 7. ...

