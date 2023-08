Die gesamte positive Entwicklung der NEL-ASA-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat sich in Luft aufgelöst. Am vergangenen Montag, dem 07. August, ist der Aktienkurs unter das Gap gefallen, welches sich am 18. Juli durch die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse gebildet hatte. Der erfreuliche Preisanstieg vom 18. Juli wurde somit zunichte gemacht - und damit natürlich auch die positive Marktstimmung ...

