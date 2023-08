Die jüngste Entwicklung der BYD-Aktie an der Börse war eher stagnierend. Anfang des Monats notierte die Aktie des chinesischen Batterien- und Fahrzeugherstellers am New Yorker Handelsplatz noch bei 35,80 US-Dollar, fiel jedoch bald auf bis zu 34,30 Dollar zurück. Ein kurzlebiges Comeback endete am Freitag bei 35,62 Dollar; am Montag schloss die BYD-Aktie mit einem Kurs von 34,38 Dollar. Trotz dieser Börsenflaute ...

