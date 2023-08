DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im Juli abermals gefallen. Sie sanken um 14,5 Prozent nach einem Minus von 12,4 Prozent im Juni, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 12,0 Prozent erwartet. Die chinesischen Importe gingen um 12,4 Prozent zurück, nachdem sie im Juni um 6,8 Prozent gesunken waren. Hier hatten die Volkswirte mit einem Minus von 5,0 Prozent gerechnet. Die chinesische Handelsbilanz weitete sich im Juli auf 80,6 Milliarden US-Dollar von 70,62 Milliarden im Vormonat aus. Die Ökonomenerwartung hatte auf 70,3 Milliarden gelautet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -64,8 Mrd USD zuvor: -68,98 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.528,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.435,75 -0,3% Nikkei-225 32.366,71 +0,3% Hang-Seng-Index 19.261,06 -1,4% Kospi 2.573,28 -0,3% Shanghai-Composite 3.267,95 -0,0% S&P/ASX 200 7.319,30 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Indizes an den Börsen in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag meist wenig verändert. Gestützt werden die Märkte der Region von positiven Vorgaben der Wall Street. Schwache chinesische Exportdaten verhindern jedoch deutlichere Gewinne und drücken den Aktienmarkt in Hongkong sogar kräftig ins Minus. In Tokio steht die Bilanzsaison im Fokus. Japanische Anleger setzen auf steigende Unternehmensgewinne aufgrund des schwächeren Yen. Unter den Einzelwerten verbessern sich Lasertec um 2,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Gewinnsteigerung um 86 Prozent gemeldet hat. Nach Börsenschluss werden Kawasaki Heavy Industries (-3,9%) und die Softbank Group (+1,3%) Geschäftszahlen vorlegen. Die südkoreanische Börse hat nach den enttäuschenden chinesischen Daten ihre anfänglichen Gewinne abgegeben. LG Energy Solution steigen um 2,3 Prozent. Das Unternehmen hat ein Gemeinschaftsunternehmen zum Recycling von Batterien mit der chinesischen Zhejiang Huayou Cobalt gegründet.

US-NACHBÖRSE

International Flavours & Fragrances (IFF) brachen um 19 Prozent ein. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen hatte für das zweite Quartal überraschend einen deutlichen Rückgang von Umsatz und Gewinn ausgewiesen und die Prognose des Jahresumsatzes gesenkt.

Dagegen machte die Aktie der vor knapp zwei Jahren von IBM abgespaltenen Kyndryl einen Satz von 15,3 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick auf das Geschäftsjahr erhöht.

Die B-Aktien von Paramount Global gewannen 4,5 Prozent, nachdem der Medienkonzern im zweiten Quartal nicht so schlecht abgeschnitten hatte wie befürchtet. Positiv wurde das Umsatzwachstum des Streamingdienstes Paramount+ von 47 Prozent aufgenommen. In einer separaten Mitteilung gab Paramount Global überdies den Verkauf des Verlagshauses Simon & Schuster an KKR für 1,62 Milliarden Dollar bekannt.

Der Kurs der Lucid Group stieg um 3,1 Prozent. Der Hersteller von Premium-Elektrofahrzeugen bekräftigte trotz eines schwächeren Absatzes im Quartal seine Jahresziele.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs verhalf der Palantir-Aktie zu einem Plus von 2,7 Prozent. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal lagen im Rahmen der Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.473,13 +1,2% 407,51 +7,0% S&P-500 4.518,44 +0,9% 40,41 +17,7% Nasdaq-Comp. 13.994,40 +0,6% 85,16 +33,7% Nasdaq-100 15.407,85 +0,9% 132,94 +40,8% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 766 Mio 882 Mio Gewinner 1.851 1.609 Verlierer 1.074 1.319 Unverändert 88 93

Fester - Nachdem der S&P-500 in der vergangenen Woche um 2,3 Prozent abgerutscht war und damit den stärksten Wochenrückgang seit März verzeichnet hatte, kamen nun wieder Käufer an den Markt. Jedoch herrschte erhöhte Zurückhhaltung vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Die Entwicklung der Inflation dürfte weitere Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank liefern. Die Renditen legten zwar weiter zu, allerdings mit einem deutlich gemäßigteren Tempo. Für die Tesla-Aktie ging es um 1,0 Prozent nach unten. CFO Zachary Kirkhorn war nach 13-jähriger Unternehmenszugehörigkeit vergangene Woche zurückgetreten, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Beteiligungsgesellschaft KKR (+2,7%) hat im zweiten Quartal einen höheren Umsatz erzielt und ist in die Gewinnzone vorgeprescht. Die Klasse-B-Aktien von Berkshire Hathaway stiegen um 3,6 Prozent. Das Konglomerat von Warren Buffett erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von knapp 36 Milliarden Dollar, getragen von der Versicherungssparte und starken Gewinnen im riesigen Investmentportfolio.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,78 0 4,78 35,9 5 Jahre 4,17 +2,6 4,14 16,5 7 Jahre 4,13 +4,3 4,09 16,0 10 Jahre 4,09 +4,3 4,04 20,6 30 Jahre 4,26 +6,6 4,20 29,4

Der Anstieg der Anleiherenditen setzte sich fort, wenn auch deutlich weniger steil als vergangene Woche. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hatte sich falkenhaft geäußert. Ihrer Ansicht nach muss die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich noch weiter anheben, um die Inflation auf ein erträgliches Niveau zu bringen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0990 -0,1% 1,1004 1,0996 +2,7% EUR/JPY 157,47 +0,4% 156,78 156,34 +12,2% EUR/GBP 0,8615 +0,1% 0,8607 0,8633 -2,7% GBP/USD 1,2756 -0,2% 1,2782 1,2737 +5,5% USD/JPY 143,32 +0,6% 142,49 142,18 +9,3% USD/KRW 1.315,36 +0,7% 1.306,76 1.304,27 +4,2% USD/CNY 7,2082 +0,8% 7,1501 7,1411 +4,5% USD/CNH 7,2217 +0,3% 7,2019 7,2015 +4,2% USD/HKD 7,8099 +0,0% 7,8070 7,8078 0% AUD/USD 0,6543 -0,5% 0,6573 0,6582 -4,0% NZD/USD 0,6072 -0,5% 0,6102 0,6102 -4,4% Bitcoin BTC/USD 29.231,81 +0,2% 29.163,28 29.110,60 +76,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach seiner jüngsten Schwäche wenig bewegt. Zunächst hatte er vor allem gegen den Euro Boden gutgemacht, auch wegen der schlechten Daten zur deutschen Industrieproduktion. Das Aufwertungspotenzial des Greenbacks dürfte indes vorerst begrenzt sein, meinte Lee Hardman, Devisenanalyst bei MUFG. Er verwies auf die anstehende Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,03 81,94 +0,1% +0,09 +4,0% Brent/ICE 85,37 85,34 +0,0% +0,03 +3,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 30,49 -100,0% -30,49 -62,6%

Die Ölpreise knüpften nicht an die Stärke der Vorwoche an, am Freitag hatte WTI auf dem höchsten Niveau seit Mitte April geschlossen. Für WTI und Brent ging es jeweils um 0,5 Prozent nach unten. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,84 1.936,78 -0,2% -3,94 +6,0% Silber (Spot) 23,14 23,18 -0,1% -0,03 -3,4% Platin (Spot) 922,43 924,50 -0,2% -2,08 -13,6% Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,1% -0,00 +0,5%

Der Goldpreis zeigte sich etwas schwächer. Belastungsfaktor waren vor allem die weiter anziehenden Renditen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat sich so deutlich wie nie zuvor von den Wahlbetrugsvorwürfen von Ex-Präsident Donald Trump distanziert. "Natürlich hat er verloren", sagte der rechte Hardliner in einem Interview mit dem US-Sender NBC, das am Montag zunächst in Auszügen veröffentlicht wurde, über seinen parteiinternen Rivalen. "Joe Biden ist der Präsident."

KONJUNKTUR USA

Verbraucherkredite Juni plus 17,9 Mrd USD

Verbraucherkredite Mai revidiert plus 9,4 Mrd USD (vorl: plus 7,3 Mrd USD)

KONJUNKTUR JAPAN I

Ausgaben privater Haushalte Juni -4,2% (PROGNOSE: -4,1%) gg Vorjahr

Konsumneigung Juni +0,3 Pkt gg Vorjahr

Konsumneigung Juni 41,1%

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -4,4% gg Vorjahr

KONJUNKTUR JAPAN II

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,5088 Bill JPY; +203,1% gg Vj

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,5088 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,3765 Bill JPY)

DISH NETWORK / ECHOSTAR

Der Milliardär Charlie Ergen könnte die beiden Unternehmen zusammenlegen, wie das Wall Street Journal berichtete. Nach Angaben des Journal könnte dies schon am Dienstag bekannt gegeben werden. Dish wird mit etwa 4 Milliarden US-Dollar bewertet, während Echostar eine Marktkapitalisierung von etwa 1,6 Milliarden Dollar aufweist.

PARAMOUNT GLOBAL

Der Finanzinvestor KKR übernimmt den Verlag Simon & Schuster für 1,6 Milliarden Dollar in bar von Paramount.

RIO TINTO

Die Ratingagentur Moody's hat ihre langfristiges Emittentenratings von Rio Tinto von A2 auf A1 angehoben und den Ausblick von positiv auf stabil geändert. Die Heraufstufung spiegele den weiterhin sehr niedrigen Verschuldungsgrad und das starke Kreditprofil des Bergbaukonzerns wider, trotz eines weiterhin schwachen Rohstoffpreisumfelds in der ersten Jahreshälfte 2023.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.