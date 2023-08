Zeitweise hatte die Siemens Energy-Aktie am Montag gut fünf Prozent im Plus gelegen. Doch zum Handelsende stand ein Minus von 6,14 Prozent zu Buche. Auslöser der Achterbahnfahrt: die Quartalsbilanz nebst Korrektur der Gesamtjahresprognose. Was war passiert?

