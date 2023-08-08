Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 08.08.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 693 internationalen Medien
Breaking News: Geht NuGen Medical heute steil?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
04.08.23
09:30 Uhr
1,695 Euro
-0,059
-3,36 %
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,7161,74909:42
1,7161,74909:42
PR Newswire
08.08.2023 | 08:06
97 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 08

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.

Date of Purchase

07 August 2023

Number of ordinary shares purchased

292,376

Weighted average price paid (p)

149.20

Highest price paid (p)

150.20

Lowest price paid (p)

147.70

Following the above purchase, FirstGroup holds 64,914,768 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 685,769,380. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 07 August 2023 is 685,769,380. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:


Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Contacts at Brunswick PR:


Andrew Porter / Simone Selzer
Tel: +44 (0) 20 7404 5959

Contacts at Liberum Capital Limited:


Nicholas How / John Fishley / William Hall
Tel: +44 (0) 20 3100 2000

Contacts at RBC Europe Limited:


James Agnew / Jonathan Hardy / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum Capital Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Venue

Weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

XLON

149.14

186,699

BATE

149.28

37,090

CHIX

149.19

47,112

TRQX

149.66

21,475

Individual transactions:

Transaction Time

Volume

Price (GBp)

Platform

08:01:16

1,374

149.30

XLON

08:02:20

2,400

149.10

XLON

08:04:20

1,286

149.10

XLON

08:05:08

1,433

149.10

BATE

08:08:23

1180

148.00

CHIX

08:09:21

233

148.20

XLON

08:09:27

3676

148.20

XLON

08:09:27

1872

148.40

XLON

08:09:27

578

148.20

XLON

08:09:27

541

148.20

XLON

08:09:27

532

148.40

XLON

08:11:15

973

148.20

XLON

08:11:15

239

148.20

XLON

08:12:03

1412

148.20

BATE

08:13:02

1152

148.10

XLON

08:15:02

1,196

147.80

XLON

08:16:21

1,306

147.80

XLON

08:18:21

1,207

147.90

XLON

08:20:12

5398

148.10

XLON

08:20:12

3830

148.10

XLON

08:20:12

700

148.10

XLON

08:20:12

279

147.70

CHIX

08:20:12

77

147.70

CHIX

08:22:44

1,269

148.20

CHIX

08:24:11

1,431

148.20

TRQX

08:24:11

692

148.20

BATE

08:24:11

484

148.20

BATE

08:24:11

6

148.20

TRQX

08:27:03

1,168

148.00

CHIX

08:30:39

2,074

149.10

XLON

08:30:39

1,315

149.00

XLON

08:31:39

1030

149.40

XLON

08:31:39

228

149.40

XLON

08:32:39

1,241

149.40

XLON

08:35:39

700

149.10

XLON

08:35:39

609

149.10

XLON

08:42:38

1,352

149.40

CHIX

08:47:12

700

149.40

XLON

08:47:12

573

149.40

XLON

08:51:26

700

149.40

XLON

08:51:26

643

149.40

XLON

08:52:11

856

149.50

BATE

08:52:11

700

149.50

BATE

08:52:26

1,318

149.60

XLON

08:58:24

1,268

150.10

CHIX

09:01:40

1,709

150.10

XLON

09:01:40

1,644

150.10

XLON

09:01:41

1,756

150.20

XLON

09:13:20

1,013

149.50

CHIX

09:13:20

240

149.50

CHIX

09:14:19

1,433

149.40

XLON

09:14:19

246

149.40

BATE

09:14:20

526

149.60

XLON

09:14:52

1,884

149.60

XLON

09:14:52

1,597

149.60

XLON

09:15:39

1133

149.70

BATE

09:15:39

184

149.70

BATE

09:21:20

1347

150.00

TRQX

09:27:20

1,245

150.00

CHIX

09:32:42

1435

150.20

TRQX

09:32:42

1,142

149.70

XLON

09:32:42

525

149.70

XLON

09:33:36

828

149.70

XLON

09:34:36

2,218

149.60

XLON

09:43:20

1,332

149.40

CHIX

10:02:08

1312

149.30

CHIX

10:02:40

3,221

149.90

XLON

10:02:40

1,390

149.90

XLON

10:02:41

1,244

149.60

TRQX

10:03:42

1,288

149.50

BATE

10:12:47

1,846

149.40

XLON

10:12:47

1202

149.40

XLON

10:25:27

1436

149.30

CHIX

10:28:32

1654

149.30

XLON

10:36:32

1,123

149.30

XLON

10:36:32

201

149.30

XLON

10:41:01

1,689

149.10

XLON

10:41:01

1,429

149.00

CHIX

11:06:01

1,269

149.00

XLON

11:06:42

1424

149.30

BATE

11:09:01

1,187

149.00

CHIX

11:16:52

702

149.00

XLON

11:16:52

700

149.00

XLON

11:25:27

620

148.80

CHIX

11:28:41

822

148.80

CHIX

11:30:52

700

148.80

XLON

11:30:52

574

148.80

XLON

11:51:37

1

148.70

XLON

11:52:07

935

148.80

CHIX

11:52:07

251

148.80

CHIX

11:52:14

1831

148.70

XLON

11:52:25

918

148.70

TRQX

11:52:25

491

148.70

TRQX

12:02:04

700

148.10

BATE

12:02:04

617

148.10

BATE

12:02:14

917

148.40

XLON

12:02:14

254

148.40

XLON

12:13:13

1,448

148.40

CHIX

13:06:13

700

148.00

CHIX

13:06:13

558

148.00

CHIX

13:06:14

1,346

147.90

XLON

13:07:59

71

147.90

XLON

13:23:07

1,175

147.80

XLON

13:46:05

2,272

148.10

XLON

13:46:05

2,208

148.20

XLON

13:46:05

1,413

148.30

CHIX

13:46:05

1,400

148.20

XLON

13:46:05

1,284

148.20

BATE

13:46:05

62

148.20

XLON

14:10:05

8,128

148.20

XLON

14:10:05

1,445

148.60

XLON

14:10:05

1,430

148.00

XLON

14:10:05

1211

148.10

CHIX

14:10:05

1155

148.20

XLON

14:10:05

1,142

148.60

XLON

14:10:05

972

148.20

BATE

14:10:05

296

148.20

BATE

14:10:05

231

148.60

XLON

14:10:07

1,295

148.70

XLON

14:10:53

7,000

149.40

XLON

14:10:53

4,487

149.40

XLON

14:10:53

1,359

149.50

CHIX

14:10:53

693

149.40

XLON

14:10:53

295

149.40

XLON

14:10:53

261

149.40

XLON

14:11:29

6,347

149.40

XLON

14:11:29

1,721

150.00

TRQX

14:11:29

1196

149.50

BATE

14:11:29

860

149.60

XLON

14:11:29

41

149.70

BATE

14:11:31

880

149.70

BATE

14:11:31

880

149.70

BATE

14:11:31

856

149.70

BATE

14:11:31

614

149.70

BATE

14:11:31

58

149.70

BATE

14:11:43

2651

149.90

XLON

14:11:43

2,343

149.90

XLON

14:11:43

77

149.90

XLON

14:12:23

2,114

150.20

TRQX

14:12:23

1,877

150.20

TRQX

14:12:23

1,237

149.80

XLON

14:12:23

119

149.80

XLON

14:14:53

2,114

149.60

TRQX

14:14:53

1,731

149.60

TRQX

14:14:53

1373

149.70

TRQX

14:15:02

1,271

149.30

XLON

14:17:32

743

149.30

BATE

14:17:32

700

149.30

BATE

14:20:32

3,036

149.80

BATE

14:20:32

1,320

149.70

BATE

14:20:32

1,206

149.40

XLON

14:20:32

274

149.40

XLON

14:20:32

228

149.40

XLON

14:21:32

1,169

149.40

XLON

14:21:32

196

149.40

XLON

14:29:32

1,282

149.30

XLON

14:29:53

1,446

150.00

CHIX

14:29:53

1420

149.70

CHIX

14:29:53

1,400

149.80

XLON

14:29:53

1,374

149.80

XLON

14:29:53

1,304

150.00

CHIX

14:29:53

1200

150.00

CHIX

14:29:53

11

149.80

XLON

14:33:12

1,418

149.40

XLON

14:45:53

2,100

149.30

XLON

14:45:53

1778

149.50

CHIX

14:45:53

1,351

149.40

CHIX

14:45:53

711

149.30

XLON

14:52:24

1,999

149.60

XLON

14:52:24

428

149.60

XLON

14:56:20

758

149.40

XLON

14:56:20

438

149.40

XLON

15:00:17

1,419

149.40

BATE

15:00:17

1283

149.50

CHIX

15:00:17

39

149.50

CHIX

15:06:10

1346

149.40

XLON

15:10:18

823

149.40

CHIX

15:10:18

465

149.40

CHIX

15:16:39

2,061

149.60

XLON

15:16:52

1,182

149.60

XLON

15:16:52

1031

149.60

XLON

15:16:52

207

149.60

XLON

15:17:52

1,437

149.60

XLON

15:18:40

1297

149.50

CHIX

15:24:44

1,898

149.30

XLON

15:24:44

527

149.40

XLON

15:25:17

14,341

149.50

XLON

15:25:17

10,071

149.50

XLON

15:25:17

2,800

149.50

XLON

15:25:17

1,523

149.50

XLON

15:25:17

1,364

149.70

BATE

15:25:17

101

149.50

XLON

15:26:56

39

149.10

CHIX

15:28:17

959

149.20

CHIX

15:28:17

245

149.20

CHIX

15:28:17

82

149.20

CHIX

15:29:21

1,067

149.20

BATE

15:29:21

175

149.20

BATE

15:35:30

1,094

149.20

CHIX

15:35:30

202

149.20

CHIX

15:44:21

1,154

149.30

BATE

15:44:22

959

149.30

BATE

15:44:22

419

149.30

BATE

15:44:22

35

149.30

BATE

15:46:30

1277

149.40

CHIX

15:56:30

464

149.30

CHIX

15:56:30

464

149.30

CHIX

15:56:30

254

149.30

CHIX

15:57:53

1,184

149.40

TRQX

16:03:38

1331

149.30

CHIX

16:11:50

1227

149.40

CHIX

16:12:33

15

149.40

BATE

16:14:10

493

149.40

BATE

16:14:30

1

149.40

BATE

16:15:17

855

149.40

BATE

16:15:27

1,400

149.30

XLON

16:15:27

273

149.30

XLON

16:15:57

821

149.70

TRQX

16:15:57

421

149.70

TRQX

16:17:07

332

149.50

XLON

16:17:47

2,440

149.50

XLON

16:17:47

1466

149.50

XLON

16:17:47

1410

149.50

XLON

16:17:47

1,378

149.50

CHIX

16:17:47

700

149.50

XLON

16:17:55

5

149.40

BATE

16:18:28

5

149.40

BATE

16:18:59

700

149.40

BATE

16:18:59

618

149.40

BATE

16:18:59

25

149.40

BATE

16:18:59

7

149.40

BATE

16:26:06

1,400

149.60

BATE

16:26:06

1,247

149.60

TRQX

16:26:06

1,154

149.60

BATE

16:26:06

700

149.60

BATE

16:26:06

475

149.60

BATE

16:28:33

586

149.70

CHIX


Top 3 Energie-Dividendenaktien
Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können.
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.