FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 08
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.
Date of Purchase
07 August 2023
Number of ordinary shares purchased
292,376
Weighted average price paid (p)
149.20
Highest price paid (p)
150.20
Lowest price paid (p)
147.70
Following the above purchase, FirstGroup holds 64,914,768 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 685,769,380. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 07 August 2023 is 685,769,380. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup:
Contacts at Brunswick PR:
Contacts at Liberum Capital Limited:
Contacts at RBC Europe Limited:
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Liberum Capital Limited
Intermediary Code: RINFGB21XXX
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum Capital Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue
Weighted average price (pence per share)
Aggregated volume
XLON
149.14
186,699
BATE
149.28
37,090
CHIX
149.19
47,112
TRQX
149.66
21,475
Individual transactions:
Transaction Time
Volume
Price (GBp)
Platform
08:01:16
1,374
149.30
XLON
08:02:20
2,400
149.10
XLON
08:04:20
1,286
149.10
XLON
08:05:08
1,433
149.10
BATE
08:08:23
1180
148.00
CHIX
08:09:21
233
148.20
XLON
08:09:27
3676
148.20
XLON
08:09:27
1872
148.40
XLON
08:09:27
578
148.20
XLON
08:09:27
541
148.20
XLON
08:09:27
532
148.40
XLON
08:11:15
973
148.20
XLON
08:11:15
239
148.20
XLON
08:12:03
1412
148.20
BATE
08:13:02
1152
148.10
XLON
08:15:02
1,196
147.80
XLON
08:16:21
1,306
147.80
XLON
08:18:21
1,207
147.90
XLON
08:20:12
5398
148.10
XLON
08:20:12
3830
148.10
XLON
08:20:12
700
148.10
XLON
08:20:12
279
147.70
CHIX
08:20:12
77
147.70
CHIX
08:22:44
1,269
148.20
CHIX
08:24:11
1,431
148.20
TRQX
08:24:11
692
148.20
BATE
08:24:11
484
148.20
BATE
08:24:11
6
148.20
TRQX
08:27:03
1,168
148.00
CHIX
08:30:39
2,074
149.10
XLON
08:30:39
1,315
149.00
XLON
08:31:39
1030
149.40
XLON
08:31:39
228
149.40
XLON
08:32:39
1,241
149.40
XLON
08:35:39
700
149.10
XLON
08:35:39
609
149.10
XLON
08:42:38
1,352
149.40
CHIX
08:47:12
700
149.40
XLON
08:47:12
573
149.40
XLON
08:51:26
700
149.40
XLON
08:51:26
643
149.40
XLON
08:52:11
856
149.50
BATE
08:52:11
700
149.50
BATE
08:52:26
1,318
149.60
XLON
08:58:24
1,268
150.10
CHIX
09:01:40
1,709
150.10
XLON
09:01:40
1,644
150.10
XLON
09:01:41
1,756
150.20
XLON
09:13:20
1,013
149.50
CHIX
09:13:20
240
149.50
CHIX
09:14:19
1,433
149.40
XLON
09:14:19
246
149.40
BATE
09:14:20
526
149.60
XLON
09:14:52
1,884
149.60
XLON
09:14:52
1,597
149.60
XLON
09:15:39
1133
149.70
BATE
09:15:39
184
149.70
BATE
09:21:20
1347
150.00
TRQX
09:27:20
1,245
150.00
CHIX
09:32:42
1435
150.20
TRQX
09:32:42
1,142
149.70
XLON
09:32:42
525
149.70
XLON
09:33:36
828
149.70
XLON
09:34:36
2,218
149.60
XLON
09:43:20
1,332
149.40
CHIX
10:02:08
1312
149.30
CHIX
10:02:40
3,221
149.90
XLON
10:02:40
1,390
149.90
XLON
10:02:41
1,244
149.60
TRQX
10:03:42
1,288
149.50
BATE
10:12:47
1,846
149.40
XLON
10:12:47
1202
149.40
XLON
10:25:27
1436
149.30
CHIX
10:28:32
1654
149.30
XLON
10:36:32
1,123
149.30
XLON
10:36:32
201
149.30
XLON
10:41:01
1,689
149.10
XLON
10:41:01
1,429
149.00
CHIX
11:06:01
1,269
149.00
XLON
11:06:42
1424
149.30
BATE
11:09:01
1,187
149.00
CHIX
11:16:52
702
149.00
XLON
11:16:52
700
149.00
XLON
11:25:27
620
148.80
CHIX
11:28:41
822
148.80
CHIX
11:30:52
700
148.80
XLON
11:30:52
574
148.80
XLON
11:51:37
1
148.70
XLON
11:52:07
935
148.80
CHIX
11:52:07
251
148.80
CHIX
11:52:14
1831
148.70
XLON
11:52:25
918
148.70
TRQX
11:52:25
491
148.70
TRQX
12:02:04
700
148.10
BATE
12:02:04
617
148.10
BATE
12:02:14
917
148.40
XLON
12:02:14
254
148.40
XLON
12:13:13
1,448
148.40
CHIX
13:06:13
700
148.00
CHIX
13:06:13
558
148.00
CHIX
13:06:14
1,346
147.90
XLON
13:07:59
71
147.90
XLON
13:23:07
1,175
147.80
XLON
13:46:05
2,272
148.10
XLON
13:46:05
2,208
148.20
XLON
13:46:05
1,413
148.30
CHIX
13:46:05
1,400
148.20
XLON
13:46:05
1,284
148.20
BATE
13:46:05
62
148.20
XLON
14:10:05
8,128
148.20
XLON
14:10:05
1,445
148.60
XLON
14:10:05
1,430
148.00
XLON
14:10:05
1211
148.10
CHIX
14:10:05
1155
148.20
XLON
14:10:05
1,142
148.60
XLON
14:10:05
972
148.20
BATE
14:10:05
296
148.20
BATE
14:10:05
231
148.60
XLON
14:10:07
1,295
148.70
XLON
14:10:53
7,000
149.40
XLON
14:10:53
4,487
149.40
XLON
14:10:53
1,359
149.50
CHIX
14:10:53
693
149.40
XLON
14:10:53
295
149.40
XLON
14:10:53
261
149.40
XLON
14:11:29
6,347
149.40
XLON
14:11:29
1,721
150.00
TRQX
14:11:29
1196
149.50
BATE
14:11:29
860
149.60
XLON
14:11:29
41
149.70
BATE
14:11:31
880
149.70
BATE
14:11:31
880
149.70
BATE
14:11:31
856
149.70
BATE
14:11:31
614
149.70
BATE
14:11:31
58
149.70
BATE
14:11:43
2651
149.90
XLON
14:11:43
2,343
149.90
XLON
14:11:43
77
149.90
XLON
14:12:23
2,114
150.20
TRQX
14:12:23
1,877
150.20
TRQX
14:12:23
1,237
149.80
XLON
14:12:23
119
149.80
XLON
14:14:53
2,114
149.60
TRQX
14:14:53
1,731
149.60
TRQX
14:14:53
1373
149.70
TRQX
14:15:02
1,271
149.30
XLON
14:17:32
743
149.30
BATE
14:17:32
700
149.30
BATE
14:20:32
3,036
149.80
BATE
14:20:32
1,320
149.70
BATE
14:20:32
1,206
149.40
XLON
14:20:32
274
149.40
XLON
14:20:32
228
149.40
XLON
14:21:32
1,169
149.40
XLON
14:21:32
196
149.40
XLON
14:29:32
1,282
149.30
XLON
14:29:53
1,446
150.00
CHIX
14:29:53
1420
149.70
CHIX
14:29:53
1,400
149.80
XLON
14:29:53
1,374
149.80
XLON
14:29:53
1,304
150.00
CHIX
14:29:53
1200
150.00
CHIX
14:29:53
11
149.80
XLON
14:33:12
1,418
149.40
XLON
14:45:53
2,100
149.30
XLON
14:45:53
1778
149.50
CHIX
14:45:53
1,351
149.40
CHIX
14:45:53
711
149.30
XLON
14:52:24
1,999
149.60
XLON
14:52:24
428
149.60
XLON
14:56:20
758
149.40
XLON
14:56:20
438
149.40
XLON
|
15:00:17
1,419
149.40
BATE
15:00:17
1283
149.50
CHIX
15:00:17
39
149.50
CHIX
15:06:10
1346
149.40
XLON
15:10:18
823
149.40
CHIX
15:10:18
465
149.40
CHIX
15:16:39
2,061
149.60
XLON
15:16:52
1,182
149.60
XLON
15:16:52
1031
149.60
XLON
15:16:52
207
149.60
XLON
15:17:52
1,437
149.60
XLON
15:18:40
1297
149.50
CHIX
15:24:44
1,898
149.30
XLON
15:24:44
527
149.40
XLON
15:25:17
14,341
149.50
XLON
15:25:17
10,071
149.50
XLON
15:25:17
2,800
149.50
XLON
15:25:17
1,523
149.50
XLON
15:25:17
1,364
149.70
BATE
15:25:17
101
149.50
XLON
15:26:56
39
149.10
CHIX
15:28:17
959
149.20
CHIX
15:28:17
245
149.20
CHIX
15:28:17
82
149.20
CHIX
15:29:21
1,067
149.20
BATE
15:29:21
175
149.20
BATE
15:35:30
1,094
149.20
CHIX
15:35:30
202
149.20
CHIX
15:44:21
1,154
149.30
BATE
15:44:22
959
149.30
BATE
15:44:22
419
149.30
BATE
15:44:22
35
149.30
BATE
15:46:30
1277
149.40
CHIX
15:56:30
464
149.30
CHIX
15:56:30
464
149.30
CHIX
15:56:30
254
149.30
CHIX
15:57:53
1,184
149.40
TRQX
16:03:38
1331
149.30
CHIX
16:11:50
1227
149.40
CHIX
16:12:33
15
149.40
BATE
16:14:10
493
149.40
BATE
16:14:30
1
149.40
BATE
16:15:17
855
149.40
BATE
16:15:27
1,400
149.30
XLON
16:15:27
273
149.30
XLON
16:15:57
821
149.70
TRQX
16:15:57
421
149.70
TRQX
16:17:07
332
149.50
XLON
16:17:47
2,440
149.50
XLON
16:17:47
1466
149.50
XLON
16:17:47
1410
149.50
XLON
16:17:47
1,378
149.50
CHIX
16:17:47
700
149.50
XLON
16:17:55
5
149.40
BATE
16:18:28
5
149.40
BATE
16:18:59
700
149.40
BATE
16:18:59
618
149.40
BATE
16:18:59
25
149.40
BATE
16:18:59
7
149.40
BATE
16:26:06
1,400
149.60
BATE
16:26:06
1,247
149.60
TRQX
16:26:06
1,154
149.60
BATE
16:26:06
700
149.60
BATE
16:26:06
475
149.60
BATE
16:28:33
586
149.70
CHIX