DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im Juli abermals gefallen. Sie sanken um 14,5 Prozent nach einem Minus von 12,4 Prozent im Juni, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 12,0 Prozent erwartet. Die chinesischen Importe gingen um 12,4 Prozent zurück, nachdem sie im Juni um 6,8 Prozent gesunken waren. Hier hatten die Volkswirte mit einem Minus von 5,0 Prozent gerechnet. Die chinesische Handelsbilanz weitete sich im Juli auf 80,6 Milliarden US-Dollar von 70,62 Milliarden im Vormonat aus. Die Ökonomenerwartung hatte auf 70,3 Milliarden gelautet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

QIAGEN (22:05 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 494 -4% 15 516 Operatives Ergebnis bereinigt 134 -8% 14 146 Ergebnis nach Steuern bereinigt 117 -1% 5 118 Ergebnis/Aktie bereinigt, verwässert 0,50 -2% 15 0,51

RTL (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatz 3.064 -6% 2 3.276 EBITA bereinigt 345 -31% 2 501

SCOUT24 (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 122 +11% 110 EBITDA* 70 +12% 62 EBITDA-Marge* 57,0 -- 56,6 -*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

SIXT (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 881 +18% 6 744 EBIT 154 +12% 2 138 Ergebnis vor Steuern 131 +1% 6 130 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 94 Ergebnis je Stammaktie 2,08 +5% 3 1,99 ===

Weitere Termine:

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Bayer AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H

08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj - US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -64,8 Mrd USD zuvor: -68,98 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.000,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.528,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.437,75 -0,3% Nikkei-225 32.346,39 +0,3% Schanghai-Composite 3.265,87 -0,1% Hang-Seng-Index 19.263,36 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 132,10% +34 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.950,76 -0,0% DAX-Future 16.050,00 +0,8% XDAX 15.982,65 +0,8% MDAX 28.027,25 -0,2% TecDAX 3.161,63 -0,6% EuroStoxx50 4.337,50 +0,1% Stoxx50 3.949,05 +0,3% Dow-Jones 35.473,13 +1,2% S&P-500-Index 4.518,44 +0,9% Nasdaq-Comp. 13.994,40 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,76% -58

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart kaum verändert erwartet. Die Börsen in Asien drängen am Morgen zunächst keine Richtung auf. Mit den durch die Sommerzeit bedingt geringen Umsätzen könnten die Schwankungen, wie am Vortag zu beobachten, hoch bleiben. Sorgen bereiten abermals schwache Daten aus China. Die Exporte im Juli sind stärker als erwartet zurückgegangen. Sie untermauern damit die anhaltende Schwäche der globalen Konjunktur - die Importe brachen indes ein und manifestieren die schwache Binnenkonjunktur in China. Das Hauptaugenmerk in dieser Woche liege auf den Inflationszahlen aus den USA, heißt es von CMC Markets. "Es sind jedoch die Zahlen aus China, die aufschlussreicher sein könnten, wenn der Verbraucherpreisindex den Erzeugerpreisen folgt und in Richtung Deflation fällt".

Rückblick: Knapp behauptet - Anleger hielten sich zurück im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Das am Morgen veröffentlichte kräftige Minus der deutschen Industrieproduktion von 1,5 Prozent im Juni hat nach Ansicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer einen Vorgeschmack geliefert auf die schlechten Produktionszahlen, die sich für die kommenden Monate abzeichneten. Überraschend gut verlief das Geschäft im zweiten Quartal bei PostNL, für die Aktie ging es um 9,5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Unverändert - Angesichts der neuerlichen Probleme im Windenergiegeschäft rechnete Siemens Energy (-6,1%) im laufenden Geschäftsjahr mit einem drastisch höheren Nettoverlust als noch zuletzt im Mai angekündigt. Für die Aktie von OHB ging es hingegen um 31,5 Prozent nach oben. Das Raumfahrtunternehmen wird mit einem satten Aufschlag auf den Aktienkurs praktisch von der Börse genommen. Nach einem eher schwachen zweiten Quartal ging Adtran Holdings (-19%) davon aus, die Analystenerwartungen im laufenden dritten Quartal zu verfehlen. Aurubis verloren 9,5 Prozent. "Die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen und den Ausblick hat Aurubis bestätigt", so ein Marktteilnehmer. Anscheinend habe sich der Markt aber mehr versprochen. Scout24 (+5,4%) rechnete im Gesamtjahr mit einer anhaltend starken Nachfrage.

XETRA-NACHBÖRSE

Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig ausgefallen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Fester - Nachdem der S&P-500 in der vergangenen Woche um 2,3 Prozent abgerutscht war und damit den stärksten Wochenrückgang seit März verzeichnet hatte, kamen nun wieder Käufer an den Markt. Jedoch herrschte erhöhte Zurückhhaltung im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Die Entwicklung der Inflation dürfte weitere Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank liefern. Die Renditen legten zwar weiter zu, allerdings mit einem deutlich gemäßigteren Tempo. Für die Tesla-Aktie ging es um 1,0 Prozent nach unten. CFO Zachary Kirkhorn war nach 13-jähriger Unternehmenszugehörigkeit vergangene Woche zurückgetreten, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Beteiligungsgesellschaft KKR (+2,7%) hat im zweiten Quartal einen höheren Umsatz erzielt und ist in die Gewinnzone vorgeprescht. Die Klasse-B-Aktien von Berkshire Hathaway stiegen um 3,6 Prozent. Das Konglomerat von Warren Buffett erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von knapp 36 Milliarden Dollar, getragen von der Versicherungssparte und starken Gewinnen im riesigen Investmentportfolio.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,78 0 4,78 35,9 5 Jahre 4,17 +2,6 4,14 16,5 7 Jahre 4,13 +4,3 4,09 16,0 10 Jahre 4,09 +4,3 4,04 20,6 30 Jahre 4,26 +6,6 4,20 29,4

Der Anstieg der Anleiherenditen setzte sich fort, wenn auch deutlich weniger steil als vergangene Woche. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hatte sich falkenhaft geäußert. Ihrer Ansicht nach muss die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich noch weiter anheben, um die Inflation auf ein erträgliches Niveau zu bringen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0988 -0,1% 1,1004 1,1037 +2,7% EUR/JPY 157,47 +0,4% 156,78 156,58 +12,2% EUR/CHF 0,9603 -0,0% 0,9606 0,9620 -3,0% EUR/GBP 0,8612 +0,1% 0,8607 0,8646 -2,7% USD/JPY 143,31 +0,6% 142,49 141,88 +9,3% GBP/USD 1,2759 -0,2% 1,2782 1,2764 +5,5% USD/CNH 7,2218 +0,3% 7,2019 7,1837 +4,2% Bitcoin BTC/USD 29.182,91 +0,1% 29.163,28 29.218,50 +75,8%

Der Dollar zeigte sich nach seiner jüngsten Schwäche wenig bewegt. Zunächst hatte er vor allem gegen den Euro Boden gutgemacht, auch wegen der schlechten Daten zur deutschen Industrieproduktion. Das Aufwertungspotenzial des Greenbacks dürfte indes vorerst begrenzt sein, meinte Lee Hardman, Devisenanalyst bei MUFG. Sie verwies auf die anstehende Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise.

Der Dollar steigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft, der Dollarindex zieht um 0,2 Prozent an. Händler sprechen von einer eingetrübten Risikoneigung unter Anlegern, die dem Greenback zu Gute komme. Sollten die US-Inflationsdaten in dieser Woche höher als vorausgesagt ausfallen, dürfte die dem Dollar Auftrieb verleihen, heißt es im Handel.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,00 81,94 +0,1% +0,06 +4,0% Brent/ICE 85,41 85,34 +0,1% +0,07 +3,3%

Die Ölpreise knüpften nicht an die Stärke der Vorwoche an, am Freitag hatte WTI auf dem höchsten Niveau seit Mitte April geschlossen. Für WTI und Brent ging es jeweils um 0,5 Prozent nach unten. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.933,98 1.936,78 -0,1% -2,80 +6,0% Silber (Spot) 23,15 23,18 -0,1% -0,03 -3,4% Platin (Spot) 922,70 924,50 -0,2% -1,80 -13,6% Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,2% -0,01 +0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich etwas schwächer. Belastungsfaktor waren vor allem die weiter anziehenden Renditen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK USA

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat sich so deutlich wie nie zuvor von den Wahlbetrugsvorwürfen von Ex-Präsident Donald Trump distanziert. "Natürlich hat er verloren", sagte der rechte Hardliner in einem Interview mit dem US-Sender NBC, das am Montag zunächst in Auszügen veröffentlicht wurde, über seinen parteiinternen Rivalen. "Joe Biden ist der Präsident."

UKRAINE-KRIEG

Der russische Terror in der Ukraine hört nicht auf: bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie die Rettungskräfte um das getroffene Wohngebäude herum arbeiteten.

KONJUNKTUR USA

Verbraucherkredite Juni plus 17,9 Mrd USD

Verbraucherkredite Mai revidiert plus 9,4 Mrd USD (vorl: plus 7,3 Mrd USD)

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Juni -4,2% (PROGNOSE: -4,1%) gg Vorjahr

INFLATION Niederlande

Inflationsrate Juli 4,6 (Juni 5,7)% - CBS

FRAPORT

BERICHTET PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 1.039 +28% 972 +20% 3 809 EBITDA 323 -4% 318 -6% 4 338 EBIT 204 -9% k.A. -- -- 223 Erg. nach Steuern 118 +81% k.A. -- -- 65 Erg. nach Steuern/Dritten 102 +73% 95 +60% 3 59 Erg. je Aktie 1,11 +73% 1,11 +73% 3 0,64 Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet nun den oberen Bereich der folgenden Bandbreiten zu erreichen: - EBITDA: 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro - Konzernergebnis: 300 bis 420 Millionen Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

NORMA

hat im zweiten Quartal von einer besseren Nachfrage aus der Autobranche profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Eine geringere Nachfrage im Bereich Wassermanagement konnte der Spezialist für Verbindungstechnik mehr als ausgleichen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Der Umsatz wuchs um 1,9 Prozent auf 324 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT stieg im Quartal deutlich stärker um 21,2 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge kletterte entsprechend auf 8,4 von 7,0 Prozent im Vorjahreszeitraum.

WACKER NEUSON

hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Der Periodengewinn stieg um 69,6 Prozent auf 63,6 Millionen Euro - je Aktie auf 0,94 Euro von 0,55 Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereits Mitte Juli auf vorläufiger Basis vorgelegten Zahlen und die Anhebung der Jahresprognose wurden bestätigt.

BONITÄT RIO TINTO

Die Ratingagentur Moody's hat ihre langfristiges Emittentenratings von Rio Tinto von A2 auf A1 angehoben und den Ausblick von positiv auf stabil geändert. Die Heraufstufung spiegele den weiterhin sehr niedrigen Verschuldungsgrad und das starke Kreditprofil des Bergbaukonzerns wider, trotz eines weiterhin schwachen Rohstoffpreisumfelds in der ersten Jahreshälfte 2023, teilte Moody's Investors Service mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.