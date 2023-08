DJ Sixt hält nach Rekordquartal an Ausblick für 2023 fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autovermieter Sixt hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die höchsten Werte der Unternehmensgeschichte erzielt. Rückenwind gaben dem im MDAX notierten Unternehmen eine anhaltend hohe Reisenachfrage zu Beginn der Sommerzeit. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Sixt.

In den drei Monaten verzeichnete das Unternehmen mit einem Konzernumsatz von 925,1 Millionen Euro ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBIT stieg um 15 Prozent auf 157,4 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern kletterte laut Mitteilung um 2 auf 131,9 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente das Unternehmen noch 96,6 Millionen Euro, ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Je Aktie liegt der Gewinn bei 2,06 nach 1,99 Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz lag im Quartal deutlich über den Konsenserwartungen von Analysten, der Gewinn je Aktie leicht darunter.

Für 2023 rechnet Sixt weiter mit einem erheblichen Anstieg des Konzernumsatzes zum Vorjahr von 3,07 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern soll zwischen 430 Millionen und 550 Millionen Euro liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.