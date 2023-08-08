HSBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 70 (63) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 108 (125) USD - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 57 (46) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 203 (198) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS NIMMT DS SMITH MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 310 PENCE BARCLAYS NIMMT MONDI PLC MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1300 PENCEBARCLAYS NIMMT SIG GROUP MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 19 CHFBARCLAYS STARTET SMURFIT KAPPA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 3830 PENCEDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT WPP AUF 'HOLD' (BUY) DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BAE SYSTEMS AUF 1050 (985) PENCE - 'HALTEN'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR TELEFONICA SA AUF 3,70 (4,05) EUR - 'HALTEN'JEFFERIES SENKT VNV GLOBAL AUF 'HOLD' (BUY)PANMURE STARTET JUST EAT TAKEAWAY MIT 'HOLD' RBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...