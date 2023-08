Wehrheim (ots) -Zum Firmenjubiläum blickt Assure Consulting nicht nur auf 20 Jahre Expertise in zahlreichen Branchen zurück, sondern vor allem auf die Entwicklung der Mitarbeiter:innen. "Als das Herzstück der Projektmanagement-Beratung sind unsere rund 150 Assuries maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens und die reibungslose Umsetzung unserer Kundenprojekte verantwortlich", erläutert Geschäftsführer Eric Marischka.20 Jahre Consulting - 20 Jahre Probleme lösen2003 mit einem Kunden gestartet, blicken die Gründer Tim Schmidt und Nico von Gersdorff heute auf 20 Jahre Assure Consulting zurück. Mit 20 Jahren Erfahrung ist die Projektmanagement-Beratung schon lange kein Hidden Player mehr, sondern steht bei vielen namhaften deutschen und internationalen Konzernen auf der A-Liste der Projektpartner. "Wir hatten natürlich gehofft, dass unser Vorhaben groß wird, aber dass wir zu unserem 20. Jubiläum einen dermaßen beeindruckenden Kundenstamm aus DAX- und Mittelstandsunternehmen aufgebaut haben und nun auf Schloss Freudenberg mit 150 Mitarbeiter:innen, zahlreichen Alumni und den gesamten zugehörigen Familien ein regelrechtes Festival zum Geburtstag feiern, ist ein wunderschönes Gefühl", so Gründer Tim Schmidt voller Freude und auch etwas Stolz.Assure, ein führendes Unternehmen im Bereich Projektmanagement, kann aufgrund seines interdisziplinären Ansatzes zur Lösung von Kundenproblemen mit bewährten Methoden aus dem Projektmanagement auf ein breites Kundenportfolio unterschiedlichster Branchen zurückblicken. In den vergangenen 20 Jahren hat Assure umfangreiches Know How in den Sektoren Automobil, Pharma & Medizin, Maschinen & Bergbau, Telekommunikation, Logistik, Transport & Verkehr, Banken und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, IT und NGOs sowie im Öffentlichkeitssektor gesammelt. Ihr Erfolgsgeheimnis erklärt Gründer Nico von Gersdorff folgendermaßen: "Unser Anspruch ist es, jedes Problem anzugehen und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Der Erfolg von Assure liegt in unserer Fähigkeit, eben diese Herausforderungen anzunehmen, sie zu unseren Eigenen zu machen und mit zertifizierten Projektmanagement-Methoden komplexe Vorhaben zu strukturieren, zu steuern und erfolgreich umzusetzen. Im Gegensatz zu einem Hersteller eines Spezialprodukts ist Assure ein Problemlöser, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, unabhängig von der Branche." Dank der branchenübergreifenden Expertise und diesem Anspruch, hat Assure sich eine starke Reputation aufgebaut und ist zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen in verschiedenen Sektoren geworden.Mit one fits all-Benefits funktioniert es nichtIm Einklang mit dem Assure Claim Gemeinsam wirksam legt Assure Consulting nicht nur Wert auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden, sondern auch auf einen starken Teamspirit, sowohl mit Kunden als auch intern. Dies wird besonders durch die bemerkenswert niedrige Fluktuationsrate des Unternehmens unterstrichen. Eric Marischka, Geschäftsführer, begründet das so: "Wir möchten ein attraktiver Arbeitgeber für alle Lebenslagen unserer Mitarbeiter:innen sein. Das bedeutet, dass wir sowohl die Karriereentwicklung von Junior- bis hin zu Führungspositionen fördern als auch Auszeiten wie Sabbaticals ermöglichen. Für Reisebegeisterte bieten wir die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, während Büroliebhaber an vielen Standorten die Türen unserer Büros offenstehen haben. Wir erkennen, dass die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen und möchten durch eine Vielzahl von Benefits anbieten, jedes Teammitglied auf ihrer individuellen Reise als Arbeitgeber zu begleiten."Assure Consulting bedankt sich bei allen Kunden, Partner:innen und Mitarbeiter:innen für ihre Unterstützung während der vergangenen 20 Jahre. Das Unternehmen blickt voller Vorfreude auf die kommenden Jahre und ist entschlossen, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln und die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.Über Assure Consulting GmbHAssure Consulting ist ein führendes Unternehmen im Bereich Projektmanagement und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Assure macht Projekte erfolgreich, was für mehr als die Erreichung von Zielen steht. Durch den interdisziplinären Ansatz und den Einsatz bewährter Projektmanagement-Methoden unterstützt Assure Unternehmen dabei, komplexe Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Mit einer mitarbeiter:innen-orientierten Unternehmenskultur und einer Partnerschaft auf Augenhöhe mit Kunden überwinden sie gemeinsam die scheinbaren Grenzen von Projekten und Projektportfolios. Dank langjähriger Erfahrung und einem breiten Branchen-Know How ist Assure der Partner der Wahl für Unternehmen, die nach effizienten und zuverlässigen Lösungen suchen und dank der deutschlandweit verteilten Standorte immer in der Nähe. Die Geschäftsführung bilden Eric Marischka, Christian Rawcliffe & Alexander Runow. Mehr unter assure.dePressekontakt:Anastasia UljanovPublic Relations & Marketingmk@assure.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68231/5575613