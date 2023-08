DJ Scout24 steigert Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Scout24 SE hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einer starken Nachfrage nach Vermarktungs- und Plus-Produkten.

Der Umsatz stieg im Quartal um 11,2 Prozent auf 122,0 Millionen Euro, wie der Betreiber von Internet-Anzeigenmärkten bei Vorlage endgültiger Zahlen mitteilte. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 26,1 Prozent auf 78,2 Millionen Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge lag bei 64,2 (Vj 56,6) Prozent. Der Gewinn nach Steuern und Dritten stieg um 61,8 Prozent auf 43,4 Millionen Euro. Je Aktie verdiente das Unternehmen 0,59 Euro nach 0,34 Euro im Vorjahr.

Wie bereits auf vorläufiger Basis am Sonntagabend mitgeteilt, lag der Umsatz im ersten Halbjahr bei 243,8 Millionen Euro bei einem organischen Umsatzwachstum von 12,1 Prozent. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das erste Halbjahr 2023 betrug 146,5 Millionen Euro, ein Anstieg um 21,4 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit lag bei 60,1 (55,5) Prozent. Der Anstieg der Profitabilität ist laut Mitteilung auf einen vorteilhaften Produktmix, dem Kostenmanagement und eine effizientere Organisationsstruktur zurückzuführen.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Umsatz im ersten Halbjahr 2023 weiterhin zweistellig steigern und die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 60 Prozent erhöhen konnten", so Finanzchef Dirk Schmelzer laut Mitteilung. "Diese Zahlen verdanken wir der Umsetzung unserer Strategie in den letzten Jahren mit einem kontinuierlichen Fokus auf operativer Exzellenz. Investitionen in neue Produkte und Kundengruppen versetzen uns in die Lage, in den nächsten Jahren ein anhaltendes und attraktives Umsatzwachstum bei steigender Profitabilität zu erzielen."

Auch die Jahresprognose hatte Scout24 am Sonntag angehoben. Das MDAX-Unternehmen will im laufenden Jahr nun ein Umsatzwachstum von 15 (zuvor: 12) Prozent schaffen. Zudem wurde die Prognose für das Wachstum des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 18 bis 19 Prozent von bislang 13 Prozent erhöht.

