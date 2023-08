Der DAX hat es am Dienstag schwer, in Tritt zu kommen. Auf der einen Seite haben die US-Börsen am Montag stärker geschlossen und damit gute Vorgaben geliefert. Auf der anderen Seite belasten schwache Wirtschaftsdaten aus China die asiatischen Börsen. Der Hang Seng Index verliert am Morgen 1,5 Prozent an Wert, nachdem Behörden einen zweistelligen Einbruch bei Chinas Im- und Exporten im Juli meldeten. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 15.898 Zählern.

