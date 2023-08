Breaking News: Geht NuGen Medical heute steil?!

Anzeige / Werbung

Aufgrund der Informationen aus der aktuellen News, die am Freitag nach Börsenschluss über die Ticker ging, kann man heute, nachdem die Heimatbörse gestern geschlossen hatte, durchaus mit einem Ansturm auf die Aktie von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* rechnen. Zu wichtig sind die Infomationen als dass der Markt diese ignorieren könnte!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client NuGen Medical) -

Penny$tock des Jahres: Hunderte Millionen im Auftragsbuch - 1.000% Kursgewinn?

26 Mio. CAD beträgt der Börsenwert des Unternehmens - im Auftragsbuch steht aber jetzt schon beinahe das Zehnfache an Wert! Diese Diskrepanz könnte eine der größten Chancen im Smallcap-Sektor darstellen. Zum Vergleich: Der Börsenwert der Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), einer sogenannten "Diabetiker-Aktie, beträgt etwa das 14-fache des Jahresumsatzes - bei einem Gewinn, der nahezu an der Nulllinie steht! Diesen Maßstab angelegt, müsste die Bewertung von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ebenso eine "Diabetiker-Aktie", auf zumindest 280 Mio. CAD heben - mehr als das 10-Fache des Status Quo - zukünftige Aufträge NICHT mit einberechnet!

Ohne jeden Zweifel ist der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* eine Revolution für die Diabetiker-Welt. Er erspart dem Patienten mehrmals täglich den Schmerz einer Injektion, eliminiert das Infektionsrisiko, verbessert die Wirkung des Insulins und vermindert den medizinischen Abfall. Es gibt für uns keinen einzigen nachvollziehbaren Grund, warum der Markt die "nadellose Insulinspritze" ablehnen sollte. Die Zielgruppe muss nur erfahren, dass es den InsuJet gibt. - Und dies scheint nun der Fall zu sein, wie das frisch herausgegebene Update nahe legt:

Breaking News: NuGen Provides Corporate Update

In diesem Update fasst NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* die jüngsten InsuJet-Meilensteine zusammen, wie zum Beispiel:

den Vertrag mit Science-Link Trading SAPI de CV in Mexico,

den Vertrag mit Trustmed SRL in Rumänien,

den Vertrag mit Rosheta im Jemen

die Partnerschaft mit Reliance Medical Ltd. im Vereinigten Königreich,

die Listung des InsuJet als bezahlte Leistung im britischen Gesundheitssystem,

die geplanten Werbeinitiativen mit bekannten Agenturen,

die erwartete Gewinnmarge von über 70%, und vor allem

den 204 Mio.-Dollar-Vertrag mit Sol-Millennium Medical Inc. für Kanada, Brasilien, Frankreich und Spanien!

Aber ganz besonders zwei Dinge, die für die Zukunft des Unternehmens außerordentlich wichtig erscheinen, werden zum ersten Mal deutlich gemacht und erlauben einen Einblick in die Zukunft:

1. Produktionskapazität:

NuGen freut sich, den Aktionären mitteilen zu können, dass das Unternehmen in seinem Werk in China über ausreichende Produktionskapazitäten und Lagerbestände verfügt, um die erwartete Produktverkaufsnachfrage im Jahr 2024 zu decken.

2. Fokus USA

Der InsuJet, ein nadelfreies Insulininjektionsgerät, ist bereits in 42 Ländern als medizinisches Gerät zum Verkauf zugelassen. Bemerkenswert ist, dass InsuJet noch nicht für den Verkauf in den USA zugelassen ist, sodass Amerika für NuGen ein großer unerschlossener Markt bleibt. NuGen geht aber davon aus, den Aktionären in den kommenden Wochen seine Pläne berichten zu können, wie das Unternehmen die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration ("FDA") für InsuJet erhalten will, sowie über seine Pläne für den Vertrieb in den USA, wenn die FDA-Zulassung erteilt wird.

News-Fazit:

In den letzten Wochen hat sich schon abgezeichnet, dass der InsuJet, das nadelfreie Injektionssystem für Diabetiker, beginnt, den Markt zu erobern. Allein die 204 Mio. Dollar, die über den Vertrag mit Sol-Millennium Medical Inc. in die Kassen von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* fließen sollen, haben gewaltiges Gewicht!

Aber der kritische Anleger fragt sich natürlich, ob das Unternehmen die entstehende Nachfrage auch bedienen kann. Diese Frage kann man nun mit einem klaren "JA" beantworten!

Auch wenn der InsuJet in 42 Ländern zugelassen ist, ist der fehlende "FDA-Stempel" etwas, was NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* offenbar unverzüglich in Angriff nehmen möchte.

Wir sind der Überzeugung, dass diese beiden neuen Informationen zwei Puzzleteile sind, die vielen Investoren noch gefehlt haben, um endgültig auf den Kaufknopf für diese Aktie zu drücken. Denn was nutzen die größten Aufträge, wenn man diese nicht bedienen kann, und wie massiv bitte werden die Auswirkungen sein, wenn der gewaltige Markt in den USA (einer der wichtigsten der Welt) mit seiner extrem hohen Diabetiker-Quote zu den 42 Ländern, in denen man bereits zugelassen ist, hinzukommt. Meinung Redaktion

Die jüngsten Entwicklungen

Der InsuJet, die "nadellose (und somit schmerzlose) Insulinspritze" aus dem Hause NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, erfährt immer größeres Interesse:

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nicht nur aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Der Jüngste Vertrag, den man abgeschlossen hat ist mit 204 Mio. CAD (5 Jahre) beziffert - allein für Frankreich, Spanien, Brasilien und Kanada. Im Vereinigten Königreich gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können.

NuGen Signs $204M Distribution Agreement With Global Leader in the Diabetic Industry

NuGen Medical Sells 500 InsuJet Devices and Consumables in Romania

InsuJet Now Registered on NHS Drug Tariff - Covered by Prescription - Reliance Medical Group - UK Distributor, 3PL Partner

Breaking News: NuGen Medical Reports Bulk First Purchase Order for InsuJet

NuGen Medical Sells 800 InsuJet Devices and Consumables in Yemen

NuGen Ships First InsuJet Devices To UK and Attends Diabetes Professional Care Conference

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gute Karten, dies zu realisieren. Eine erste riesige nationale "Krankenkasse", das NHS UK, ist schon an Bord!