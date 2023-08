Zum Wochenstart hat die Nel ASA Aktie ihren Kursverfall mit einem Tagesminus von mehr als 4 Prozent fortgesetzt. An der Börse in Oslo ist die Wasserstoff-Aktie am Montag bis auf 12,28 Norwegische Kronen gefallen und hat den Handel auf Tagestief beendet. Damit wurden auch die Tagestiefs vom Donnerstag und Freitag unterschritten, die etwas Stabilität ...

