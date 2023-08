Eine positive Analystenstimmt trieb gestern die K+S Aktie an, die allerdings mit einem Ausbruchsversuch an einer wichtigen charttechnischen Hürde scheiterte. Nach einem Tageshoch bei 18,38 Euro ging es für die MDAX-notierte Rohstoff-Aktie "nur" mit 18,085 Euro aus dem Handel - ein Plus von 2 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag. Aktuelle Indikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...