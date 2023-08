NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investment Case verlagere sich zunehmend auf Covestro als potenzielles Übernahmeziel, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesem Szenario dürften die unsichere Entwicklung der Absatzmärkte und das Stadium des aktuellen Wirtschaftszyklus im Vergleich zur Attraktivität des Kunststoffkonzerns weniger ins Gewicht fallen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 09:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006062144