Vor den Quartalszahlen heute Abend haussieren die Papiere von AKTIONÄR-Depotwert Super Micro Computer weiter. Nach weiteren viereinhalb Prozent gestern kommt die Aktie inzwischen auf ein stolzes Plus von 320 Prozent seit Jahresanfang. Ist da aus technischer Perspektive noch mehr zu holen?Mit mehr als einer Vervierfachung seit dem Jahreswechsel beweist der wachstumsstarke Ausstatter von Rechenzentren eine der ältesten Börsenweisheiten: "The trend is your friend!"Dieser zeigt sich vor den heute Abend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...