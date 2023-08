Wacker Neuson hat die Prognosen für das Gesamtjahr bereits erhöht. Dabei hat Vorstand Karl Tragl einen "Konjunktur-Puffer" eingebaut. In den kommenden Jahren will der Baumaschinenhersteller das Wachstumstempo hochhalten und gleichzeitig profitabler werden. Der AKTIONÄR-Depotwert kratzt am 52-Wochenhoch.

