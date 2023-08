Berlin (ots/PRNewswire) -CMG NewsDie italienische Küstenstadt Venedig ist sehr bekannt für ihre vielen Brücken. Aber nur wenige wissen, dass Berlin fast 1.000 Brücken hat, ungefähr doppelt so viele wie Venedig. Die Brücken in Berlin, die in den 1960er-, '70er- und '80er-Jahren gebaut wurden, sind zum Teil jetzt schon in einem Zustand, wo sie ersetzt werden müssen. Hintergrund ist der sogenannte Betonkrebs, eine chemische Reaktion im Beton. Die Brückenbauingenieure müssen sich daher um den Brückenstand in Berlin sorgen und die "Brückenstadt" Berlin schützen.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9192251-cmg-ingenieure-schutzen-bruckenstadt-berlin/Video - https://mma.prnewswire.com/media/2170550/21_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2170551/21_02.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2170552/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2170553/Logo_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ingenieure-schutzen-die-bruckenstadt-berlin-301895401.htmlPressekontakt:zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5575669