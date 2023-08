Berlin (ots) -Der Berliner Fußballklub Hertha BSC erhält erstmals eine eigene Frauenabteilung. Darüber berichtet die in Berlin erscheinende überregionale Tageszeitung junge Welt am 9. August in einer Beilage zum Thema Fankultur. Die Leiterin der Bildabteilung der jungen Welt, Ivett Polyak-Bar Am, hatte die Gelegenheit, mit Spielerinnen der neuen Abteilung, die aus einer Kooperation mit dem Traditionsverein Hertha 03 Zehlendorf entstand, eine exklusive Fotoreportage zu erarbeiten.Auf insgesamt acht Seiten beschäftigt sich die Beilage außerdem mit Themen wie betrieblicher Mitbestimmung in Sportvereinen und politischer Fankultur. Das Else-Jahn-Kurvenkollektiv (EJK), eine antifaschistische Fankurve, die sich der Unterstützung der Berliner Eisbärinnen in der ersten Fraueneishockeybundesliga verschrieben hat, wird ausführlich vorgestellt.Das jW-Spezial "Fankultur" wird der Ausgabe der Tageszeitung jungen Welt vom 9. August kostenlos beiliegen und im Internet verfügbar sein.Mehr Informationen zur Fankultur-Beilage:https://www.jungewelt.de/beilage/announcement.php?id=560Pressekontakt:Interessierte Journalistinnen und Journalisten erhalten die Beilage auf Anfrage gerne vorab. Auch weiteres Infomaterial sowie Kontakt zu Autorinnen und Autoren stellt die junge Welt auf Wunsch zur Verfügung.Verlag 8. Mai - Kommunikation und AktionKontakt:Leonard Mielkelm@jungewelt.de030-536355-63Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82938/5575680