Paderborn (ots) -Dem Handel mit Fördertechnik wie Frontstaplern und Combiliften hat sich die Schöler Fördertechnik AG mit Hauptsitz in Rheinfelden verschrieben. Für den Erfolg stehen neben kurzen Innovationszyklen auch die reibungslosen Recruiting-Prozesse. Letztere haben sich nun dem Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) gestellt."Um sich in einem anspruchsvollen Markt- und Recruitingsegment behaupten zu können, bedarf es einer gesunden selbstkritischen Grundhaltung. Schon allein aufgrund der räumlichen Nähe zum Hochlohnland Schweiz müssen und wollen wir uns mit den Besten benchmarken. RExA gibt uns hierzu eine einzigartige Gelegenheit", so Daniel Bechtel, Leiter Personal bei der Schöler Fördertechnik AG.So hat sich der Logistikdienstleister mit mehr als 400 Mitarbeitenden an sechs Standorten einer fundierten Analyse seiner Recruiting-Prozesse unterzogen: Von der Stellenausschreibung und dem Online-Bewerbungsformular bis hin zum Pre- und Onboarding hat RExA dabei den kompletten Recruiting-Prozess durchleuchtet. Hierbei wurden die verschiedenen Perspektiven von Bewerbern, Personalern und Führungskräften berücksichtigt.Um der Herausforderung des Fachkräftemangels gerecht zu werden, will die Schöler Fördertechnik AG die unterschiedlichen Bewerberzielgruppen auf den ersten Blick begeistern. Dies gelingt inhaltlich wie visuell mithilfe des neu aufgestellten Karriereportals und ansprechender Stellenanzeigen. Inhaltlicher Mehrwert und ein konsistenter Look sorgen für eine hohe Zufriedenheit auf Bewerberseite.Technisch wählt der Logistikdienstleister den schnellsten Weg: Das Online-Bewerbungsformular verzichtet auf Login und unnötige Fragen. Das liefert eine signifikant bessere Bewerbungsquote und macht 97 Prozent der befragten Bewerber glücklich.Das Recruiting-Excellence-Audit® betrachtet ebenfalls die internen Recruiting-Prozesse und ihren Einfluss auf die anschließend stattfindende Bewerberkorrespondenz. Hier punktet die Schöler Fördertechnik AG mit kurzen Reaktionszeiten auch bei fachlichen Rückfragen. Dieser positive Gesamteindruck setzt sich nach Vertragsschluss fort: 96 Prozent der Bewerber sind rückblickend mit ihrer Entscheidung für das Unternehmen zufrieden oder sehr zufrieden.Damit sichert sich die Schöler Fördertechnik AG nicht nur das begehrte RExA-Siegel, sondern erhält einen umfangreichen Ergebnisreport. Zukünftig möchte das Recruiting-Team noch effizienter die Möglichkeiten von Interview- und Onboarding-Trainings, Recruiting-Videos und der Auswertung von Recruiting-Kennzahlen nutzen."Zusammengefasst ist das ein tolles Ergebnis, zu dem ich der sehr motivierten Personalabteilung gratulieren möchte. Zugleich ist die Schöler Fördertechnik AG ein Paradebeispiel dafür, wie regionales und überregionales Recruiting auch in engen Märkten nachhaltig gelingen kann", betonte Matthias Olten, Leiter Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.***Das Recruiting-Excellence-Audit (RExA) (https://www.recruiting-excellence-audit.de/) der Jobbörse Jobware (https://jobware.de) bewertet Recruiting-Prozesse und deckt schlummerndes Optimierungspotenzial auf. Die Auswertung der gewonnenen Daten und die Einordnung mit Benchmarks erfolgen nach strikter wissenschaftlicher Methodik nach Professor Dr. Wolfgang Jäger (Hochschule RheinMain, Wiesbaden). Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Matthias Olten, Bereichsleiter Auditierung/Zertifizierung bei Jobware: m.olten@jobware.de oder Tel. 05251/5401-2828***Die Schöler Fördertechnik AG ist seit 1966 süddeutscher Vertragshändler der Linde Material Handling (https://de.wikipedia.org/wiki/Linde_Material_Handling) und Logistikdienstleister mit den Schwerpunkten Vertrieb, Miete und Service von Flurförderfahrzeugen (https://de.wikipedia.org/wiki/Flurf%C3%B6rderger%C3%A4t) sowie der Beratung im Bereich des Materialflusses (https://de.wikipedia.org/wiki/Materialfluss). An insgesamt 6 Standorten arbeiten über 400 Mitarbeiter daran, 4.000 Kunden zufriedenzustellen. 180 Servicetechniker sind für die Wartung und Reparatur von mehr als 17.000 Fahrzeuge zuständig. Schöler ist in Baden-Württemberg Marktführer im Bereich der Intralogistik.***Pressekontakt:Jobware GmbHMatthias OltenE-Mail: m.olten@jobware.deTel: 05251 5401-2828www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/5575679