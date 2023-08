DJ ZVEI: Bestellungen legen im Juni erstmals wieder zu

BERLIN (Dow Jones)--Im Juni sind die nominalen Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie um 19,7 Prozent über ihren Vorjahreswert gestiegen, wie der Branchenverband ZVEI mitteilte. "Nachdem die Bestellungen seit März dieses Jahres rückläufig waren, ist dies ein kräftiger Zuwachs, der insbesondere auf Großaufträge sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland zurückzuführen ist", sagte ZVEI-Konjunkturexperte Peter Giehl. Die Inlandsbestellungen legten im Juni um 27,5 Prozent zu, die Auslandsorders stiegen hingegen mit 14,1 Prozent nur halb so stark. Hier habe sich ein starker Rückgang von Aufträgen aus der Eurozone um 15 Prozent bemerkbar gemacht.

Damit legten die Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie im ersten Halbjahr 2023 laut ZVEI insgesamt um 1,7 Prozent zu. Während inländische Kunden ihre Bestellungen hier noch um 7,2 Prozent erhöhten, verfehlten die Orders ausländischer Geschäftspartner ihren Vorjahreswert um 2,6 Prozent. Dabei gingen aus dem Euroraum 8,3 Prozent weniger neue Aufträge ein als im gleichen Zeitraum 2022. Die preisbereinigte Produktion von Elektrogütern legte im Juni um 5,6 Prozent gegenüber Vorjahr zu. "Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass der Juni in diesem Jahr einen Arbeitstag mehr hatte als der letztjährige", erklärte Giehl.

In den ersten sechs Monaten erreichte der Branchenausstoß insgesamt ein Plus von 4,3 Prozent. Die nominalen Erlöse der Elektro- und Digitalunternehmen kamen im Juni auf 21,5 Milliarden Euro und lagen damit 15,4 Prozent über ihrem Vorjahreswert. Der Inlandsumsatz legte dabei mit 14,9 Prozent fast genauso stark zu wie der Auslandsumsatz mit 15,8 Prozent. Für das erste Halbjahr summierte sich der aggregierte Branchenumsatz auf 120,4 Milliarden, womit er seinen Wert aus dem Vorjahr um 13,8 Prozent übertraf.

August 08, 2023

