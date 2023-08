Philadelphia (ots/PRNewswire) -Autorisierte Mitarbeiter werden über Gesichtserkennungstechnologie schnell eingelassenVSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Software-Anbieter von KI-gesteuerter Technologie zur Sicherheits- und Einzelhandelsanalyse, gab heute bekannt, dass es in Mexiko ein Zutrittskontrollsystem der nächsten Generation eingeführt hat.Herkömmliche Zugangskontrollsysteme, Schlüsselkarten, Schlüsselanhänger oder digitale Passwörter bieten nur limitierte Sicherheit im Rahmen ihrer eigenen Beschränkungen. Mit der KI-basierten Vector-Software von VSBLTY wird die Zugangskontrolle heutzutage durch fortschrittliche Gesichtserkennung sicherer. Die Mitarbeiter betreten nun ihren Arbeitsplatz ohne physische Kontrollpunkte, während Überwachungskameras (Closed-Circuit Television, CCTV) mit KI-unterstützter Software ihren Status verifizieren. Identifiziert das System eine unbefugte Person, wird die Gebäudesicherheit unverzüglich benachrichtigt.Um einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten, bietet dieses Programm eine kontinuierliche Suche nach unbekannten Personen auf der Grundlage einer Registrierungsdatenbank von Mitarbeitern und anderen autorisierten Personen. Jeden Tag werden genehmigte Besucher des Gebäudes automatisch protokolliert und in das System der Firma eingepflegt.Die Software ist nicht nur in der Lage, einen Fremden, der versucht einen für ihn gesperrten Bereich zu betreten, als solchen zu identifizieren, sondern kann einen gekündigten, oder zuvor problematischen Mitarbeiter identifizieren, dessen Bild sich noch im System befindet. Dieses fortschrittliche Programm kann ebenso zusätzliche Sicherheitsfunktionen bieten, wie z. B. die Erkennung von Waffen und verdächtigen Verhaltensweisen, die eine Warnung auslösen.Durch die Integration der Spitzentechnologie von VSBLTY in das Videomanagementsystem des Kunden macht VSBLTY seine Kameras "intelligenter" und bietet Überwachung und Alarmierung in Echtzeit. Mit 40 CCTV-Kameras überwacht das System den Hauptgeschäftssitz des Kunden, eines großen, weltweit tätigen Einzelhandelsunternehmens. Mehrere hundert Mitarbeiter arbeiten hier in einem zweistöckigen Gebäude."Mitarbeiter, die Passwörter vergessen, Schlüssel und Anhänger verlieren, können sowohl ein administrativer Albtraum als auch eine finanzielle Belastung für Unternehmen sein," betont Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. "Der Einsatz unseres KI-basierten Vector-Produkts für die Zugangskontrolle und Gebäudesicherheit löst viele Probleme, die mit herkömmlichen Zugangskontrollsystemen verbunden sind. Wir gehen davon aus, dass der Erfolg unseres fortschrittlichen Sicherheitssystems in Mexiko zu vielen weiteren Anlagen weltweit führen wird," so Hutton weiter.Über VSBLTY )VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist weltweit führend auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der Echtzeit-Interpretation dessen, was CCTV- und andere Kameras sehen.Durch den Einsatz von Gesichts-, Alters- und Geschlechtserkennung kann die firmeneigene Technologie von VSBLTY die Markenbindung des Einzelhandels durch maßgeschneiderte Werbung auf digitalen Werbeplattformen in Geschäften, am Einkaufort, in Echtzeit effektiv verbessern. Diese Technologie hat bewiesen, dass sie den Markenumsatz um über 25 % steigern kann. Das Unternehmen wird auch für seine Führungsrolle in der wachsenden Bewegung "Store as a Medium" gewürdigt, die es Marken ermöglicht, Kunden mit bezahlten Medienanzeigen zu erreichen, wann und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig für Einzelhändler eine neue Einnahmequelle schaffen.Mit seiner proprietären KI-Software hat VSBLTY auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung mit modernen Überwachungskameras und älteren CCTV-Kameras umfassen. VSBLTY verfügt über die Fähigkeit, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.InvestorenbeziehungenHarbor AccessKontakt:Linda Rosanio, 609-472-0877 lrosanio@vsblty.netJonathan Paterson, 475-477-9401 Jonathan.Paterson@Harbor-Access.comGraham Farrell, +1-416-842-9003 Graham.Farrell@Harbor-Access.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ki-technologie-von-vsblty-ersetzt-sicherheitskarten-fur-den-zugang-zu-burogebauden-301894741.htmlOriginal-Content von: VSBLTY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133569/5575696