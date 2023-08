Graminex gab heute bekannt, dass es die Zulassung für Roggenpollen als neuartiges Lebensmittel in China erhalten hat. Zudem ernannte das Unternehmen Guangzhou Narnia Biotechnology zu seinem Vertriebspartner in China.

Graminex hat seinen Sitz in den USA und ist der exklusive Erzeuger von Roggenpollen. Als führender Anbieter in der internationalen Nahrungsmittelergänzungsindustrie werden die Produkte des Unternehmens in rund 47 Ländern verkauft. Graminex stellt die Qualität, Konsistenz und Wirksamkeit seiner Produkte durch eine vertikal integrierte Fertigung sicher. Guangzhou Narnia Biotech wird die aktiven Inhaltsstoffe von Graminex®-Roggenpollen sowie die Nahrungsergänzungsmittel der Marke vertreten und sich dabei hauptsächlich auf die Bereiche Prostatapflege, Gesundheit der Frauen und Unterstützung der Leber konzentrieren.

"Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, neu zugelassene hochwertige Nahrungsinhaltsstoffe in China vermarkten zu dürfen", so Daniel Guo, General Manager, Narnia Biotech. "In unserem Markt steigt die Nachfrage nach hochwertigen Nahrungsprodukten an. Unsere Kooperation mit Graminex wird das Angebot für unsere Kunden stärken und steht im Einklang mit der Strategie von Narnia mit innovativen Herstellern einzigartiger Inhaltsstoffe zusammenzuarbeiten."

Heather J. May, CEO von Graminex äußerte sich wie folgt: "Narnia Biotech hat einen Ruf für unvergleichlichen Kundenservice und technische Fähigkeiten, einschließlich Labortests und Produktformulierung. Die Kompetenz und Beachtung von Produktsicherheit und Qualitätssicherung des Unternehmens macht mich zuversichtlich, dass es der richtige Vertriebspartner für Graminex in China ist."

Über Guangzhou Narnia Biotechnology Co., Ltd

Narnia hat seinen Hauptsitz in TIMES E-PARK, Tianhe District, Guangzhou, mit einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Guangzhou. Durch seine Niederlassung in Peking wird das Netzwerk auf ganz China erweitert. Durch die Integration und Förderung von funktionalen Nahrungsinhaltsstoffen geht Narnia dem Ziel nach, ein sicheres, natürliches und nährstoffreiches Leben zu ermöglichen. Auf Basis aktueller Markttrends und einer sich kontinuierlich entwickelnden Formulierungstechnologie bietet Narnia seinen Kunden One-Stop-Beschaffungslösungen sowie Mehrwertdienste wie Marktanalyse, Projekteinführung, Rezeptur und Produktionsanleitung an. Besuchen Sie www.narniabiotech.com.

Über Graminex L.L.C.

Graminex ist der führende Hersteller von lösungsmittelfreiem Graminex-Roggenpollen. Graminex gehört mehr als 6.500 Hektar Agrarfläche im Nordosten des Bundesstaates Ohio, die das Unternehmen verwaltet, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Die aktiven Inhaltsstoffe von Graminex werden für die nutrazeutische und pharmazeutische Industrie sowie für die Nahrungsergänzungsmittel-, Nahrungsmittel- und Hautpflegeindustrie angebaut und verarbeitet, wobei der Fokus auf Prostatapflege, Blasenpflege und menopausalem Support liegt. Besuchen Sie www.graminex.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230807696264/de/

Contacts:

Colleen E. May

CBO

+1 (419) 278-1023

graminex@graminex.com