Nach dem Kurssprung vom Freitag hat die Amazon-Aktie gestern weiter zugelegt und 1,9% auf 142,22 USD gewonnen. Rückblick: Amazon.com hatte am späten Donnerstagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie machte daraufhin am Freitag einen großen Satz nach oben (+8,3%) und stieg in der ...

