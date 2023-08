Der Goldpreis versucht sich nach wie vor zu stabilisieren. Doch bei Silber brechen derzeit alle Dämme. Das Edelmetall geriet gestern erneut deutlich unter Druck. Jetzt meldet sich Mike McGlone von Bloomberg Intelligence zu Wort und sagt, was geschehen muss, damit Silber über den Bereich von 30 Dollar ausbrechen kann."Die industrielle Nachfrage nach Silber hat sich gegenüber Gold zunehmend abgeschwächt, was auf Risiken einer globalen Wirtschaftskontraktion hindeuten könnte", so McGlone in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...