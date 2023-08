DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf 87 Ticks höher bei 132,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,65, das -tief bei 131,82 Prozent. Umgesetzt wurden 60.679 Kontrakte. Der Bund-Future fiel am Vortag zwischenzeitlich um 100 Ticks, konnte seitdem die Verluste aber wett machen. Die charttechnischen Indikatoren sind für die Marktstrategen der Helaba noch bärisch geprägt, allerdings mit abnehmender Tendenz. Für den Tagesverlauf erwarten sie daher eine weitere Konsolidierung des Bund-Futures bis zum ersten Widerstand an der 133er-Marke.

